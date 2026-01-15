Naslovnica
Tujina

Trump: Usmrtitev v Iranu ne bo

Washington, Teheran, 15. 01. 2026

Avtor:
N.L. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem povedal, da je prejel informacije, da v Iranu ni načrtov za izvršitve smrtnih kazni. Trump se je skliceval na neimenovane pomembne vire na iranski strani, vendar ni ničesar podrobneje pojasnil. Izrazil je upanje, da je to, kar pravi, res. Tudi iranski zunanji minister Abas Aragči je v sredo zanikal, da iranske oblasti po množičnih protestih načrtujejo usmrtitve. V intervjuju za Fox News je dejal, da "ni nobenega načrta za obešanje ljudi". Ob tem je ponovil obtožbe, da za eskalacijo med protesti stoji Izrael. O razmerah v Iranu bo razpravljal Varnostni svet ZN.

Trump je v torek iransko vlado posvaril pred usmrtitvami protestnikov. V pogovoru za televizijo CBS je napovedal oster odziv ZDA, če bi do usmrtitev prišlo.

Iranske oblasti so se na proteste, ki potekajo od konca decembra, odzvale z velikim nasiljem. Po navedbah aktivistov je bilo od izbruha protestov ubitih najmanj 3428 demonstrantov.

Organizacija za človekove pravice Iran Human Rights iz Osla je opozorila, da je dejansko število smrtnih žrtev lahko precej višje.

Več tisoč aretiranih

Iranske varnostne sile so po podatkih organizacij za človekove pravice med protivladnimi protesti aretirale na tisoče ljudi. Tožilstvo v Teheranu pa je v torek sporočilo, da bodo nekatere protestnike obtožili dejanj, ki se po šeriatskem pravu kaznujejo s smrtjo.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: AP

Usmrtitev 26-letnika prestavili

Med prvimi protestniki, obsojenimi na smrt, naj bi bil 26-letni Erfan Soltani, ki so ga iranske varnostne sile pridržale v četrtek. Njegovi sorodniki trdijo, da mu je sodišče smrtno kazen izreklo med sojenjem, ki je trajalo dva dni, družini pa so sporočili, da bo usmrčen v sredo. Naknadno je družina norveški skupini za človekove pravice Hengaw javila, da so usmrtitev preložili, poroča BBC. Ne glede na to je skupina opozorila, da je življenje na smrt obsojenega protestnika še vedno v nevarnosti,

Iranske oblasti naj družini 26-letnika ne bi posredovale nobenih podrobnejših informacij, kot le to, da je bil aretiran zaradi protestiranja. 

Iranski zunanji minister zanikal načrte za usmrtitev protestnikov

Po besedah Aragčija so po desetih dneh mirnih protestov zaradi iranskih gospodarskih težav sledili trije dnevi nasilja. Krivdo za to je naprtil Izraelu in zatrdil, da so se razmere v državi umirile.

V proteste so se po njegovih besedah infiltrirali tuji "teroristični elementi z načrtom, da povzročijo veliko število smrti, da bi izzvali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da vstopi v konflikt in začne novo vojno proti Iranu".

Nadaljujejo se sicer ugibanja, govorice in skrbi glede skorajšnjega ameriškega napada na Iran, ki so se okrepile, potem ko so v Washingtonu večkrat omenili možnost vojaškega posredovanja proti Iranu zaradi represije nad udeleženci množičnih protestov. Dva evropska uradnika naj bi za Reuters potrdila, da je posredovanje v Iranu vse bolj verjetno, eden od izraelskih uradnikov pa je zanje dejal, da se zdi, da se je Trump odločil za intervencijo, vendar da obseg in čas še nista bila pojasnjena.

Iranski zračni prostor je bil ponoči pet ur zaprt za skoraj vse lete, več letalskih družb pa je napovedalo, da bodo lete preusmerile okoli Irana. Nad državo sta leteli le dve letali, poroča AP.

Zaradi blokade interneta v Iranu je oteženo tudi poročanje svetovnih medijev in preverjanje informacij na terenu.

iran protesti zda usmrtitev

cakra
15. 01. 2026 08.34
Naj se pazi Tramp ker SL.... politiki ščitijo Iran.
landrick landrick
15. 01. 2026 08.31
Klasično zgodovinska vloga amerov. Povzročati nerede in razpadanje sistemov po svetu. Potem pa rep med noge in se delat nedolžne. Ogabno!
Spamerske tendence
15. 01. 2026 08.34
žalostno je da že 30 to trobimo pa se nič ni spremenilo
ne rabimo predsednika
15. 01. 2026 08.31
Čeferin opozarja......
Wolfman
15. 01. 2026 08.28
Zakaj se Donaldu Trumpu v ZDA drži vzdevek v prevodu jagodni satan za vedno?
DJ-Pero
15. 01. 2026 08.24
V bistvu se ne čudim, da si ni mogel najti pametnejše žene...
Buča hokaido
15. 01. 2026 08.22
Trump ne ve več, s čim bi se ukvarjal. Če pogledamo Grenlandijo. Leži med Ameriko in Kanado, istočasno je najbližja pot preko Arktike do Rusije. In idealna za Golden Globe. Trenutno potujejo na Grenlandijo vojaki iz Nemčije, Norveške in Švedske, morda bodo šli še francoski in angleški.
Spamerske tendence
15. 01. 2026 08.20
Mogoče pa so pridobili kakšne nove obveščevalne podatke o jedrskem materjalu ki so ga kao "obliturirali"
Bolfenk2
15. 01. 2026 08.14
Iran ni Venezuela. Če Trump napade bodo spet letele stotine raket po Izraelu in ameriških vojnih bazah. Mislim da se je Trump usral. Sploh sedaj ko CIA in Mosad nista uspela z oranžno revolucijo na ulicah Teherana in so jima polovili agente.
Spamerske tendence
15. 01. 2026 08.19
Jep spet so se pokakali tako kot spolmladi
Spamerske tendence
15. 01. 2026 08.19
ampak pravljičarji so pa dobri
asgard
15. 01. 2026 08.22
Demonstracije še zmerom potekajo. Hm, čudno vsi vatniki ste tudi za iranske mule.. Ah ja se vidi da nimate pojma o življenju.
Rde?a pesa in hren
15. 01. 2026 08.25
Točno tako, Iran j ezelo delkatna in nevarna zadeva. Tuid za krampa.
Spamerske tendence
15. 01. 2026 08.13
Bojo pa v ZDA
natmat
15. 01. 2026 08.11
Doni dobro ve da v Iran ni dobro vtikati svojega nosu...lahko se znaša nad nemočnimi...ampak tukaj jih bo dobil hitro po svojem velikem nosu...
Divji petelin
15. 01. 2026 08.06
Kakšnega zeta imamo. Velika škoda da tega ne izkoristimo, naši klečeplazci so kar so. Lahko bi uredili vse z Hr, Italijo…in śe kaj več, veliko za posel…
Watcherman
15. 01. 2026 08.02
Trump je mirovnik.
Buča hokaido
15. 01. 2026 08.24
😂😂😂😂😂
ptuj.si
15. 01. 2026 08.02
Trump vse zrihta.
Odgovori
Watcherman
15. 01. 2026 08.03
Seveda.
bibaleze
