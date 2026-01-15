Trump: Usmrtitev v Iranu ne bo

Trump je v torek iransko vlado posvaril pred usmrtitvami protestnikov. V pogovoru za televizijo CBS je napovedal oster odziv ZDA, če bi do usmrtitev prišlo. Iranske oblasti so se na proteste, ki potekajo od konca decembra, odzvale z velikim nasiljem. Po navedbah aktivistov je bilo od izbruha protestov ubitih najmanj 3428 demonstrantov. Organizacija za človekove pravice Iran Human Rights iz Osla je opozorila, da je dejansko število smrtnih žrtev lahko precej višje.

Več tisoč aretiranih

Iranske varnostne sile so po podatkih organizacij za človekove pravice med protivladnimi protesti aretirale na tisoče ljudi. Tožilstvo v Teheranu pa je v torek sporočilo, da bodo nekatere protestnike obtožili dejanj, ki se po šeriatskem pravu kaznujejo s smrtjo.

Protesti v Iranu FOTO: AP

Usmrtitev 26-letnika prestavili

Med prvimi protestniki, obsojenimi na smrt, naj bi bil 26-letni Erfan Soltani, ki so ga iranske varnostne sile pridržale v četrtek. Njegovi sorodniki trdijo, da mu je sodišče smrtno kazen izreklo med sojenjem, ki je trajalo dva dni, družini pa so sporočili, da bo usmrčen v sredo. Naknadno je družina norveški skupini za človekove pravice Hengaw javila, da so usmrtitev preložili, poroča BBC. Ne glede na to je skupina opozorila, da je življenje na smrt obsojenega protestnika še vedno v nevarnosti, Iranske oblasti naj družini 26-letnika ne bi posredovale nobenih podrobnejših informacij, kot le to, da je bil aretiran zaradi protestiranja.

Iranski zunanji minister zanikal načrte za usmrtitev protestnikov

Po besedah Aragčija so po desetih dneh mirnih protestov zaradi iranskih gospodarskih težav sledili trije dnevi nasilja. Krivdo za to je naprtil Izraelu in zatrdil, da so se razmere v državi umirile. V proteste so se po njegovih besedah infiltrirali tuji "teroristični elementi z načrtom, da povzročijo veliko število smrti, da bi izzvali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da vstopi v konflikt in začne novo vojno proti Iranu". Nadaljujejo se sicer ugibanja, govorice in skrbi glede skorajšnjega ameriškega napada na Iran, ki so se okrepile, potem ko so v Washingtonu večkrat omenili možnost vojaškega posredovanja proti Iranu zaradi represije nad udeleženci množičnih protestov. Dva evropska uradnika naj bi za Reuters potrdila, da je posredovanje v Iranu vse bolj verjetno, eden od izraelskih uradnikov pa je zanje dejal, da se zdi, da se je Trump odločil za intervencijo, vendar da obseg in čas še nista bila pojasnjena. Iranski zračni prostor je bil ponoči pet ur zaprt za skoraj vse lete, več letalskih družb pa je napovedalo, da bodo lete preusmerile okoli Irana. Nad državo sta leteli le dve letali, poroča AP.