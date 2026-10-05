Trump ustanovil 'silo za superinteligenco'

Tako imenovana 'Sila za superinteligenco' bo skrbela, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj pri razvoju tehnologije, hkrati pa bo usklajevala sodelovanje ameriške vlade z javnostjo, je sporočil Trump. Trump je 29. septembra namreč podpisal izvršni ukaz o preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco. Trump je pri tem pojasnjeval, da zaradi besede umetna tehnologija zveni lažno.

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je ustanovil novo delovno skupino, osredotočeno na umetno inteligenco, ki jo bo vodil direktor ameriških obveščevalnih služb Jay Clayton , poroča BBC. Clayton je o umetni inteligenci dejal: " Ko je nekaj hkrati priložnost in grožnja, je treba to dobro obvladati. "

Prejšnji teden je povedal tudi, da bo ustanovil odbor za nadzor varnosti umetne inteligence, saj so vodilni predstavniki tehnoloških podjetij podpisali sporazum, ki ga je označil za moralno zavezujočega. Zavrnil je pozive k strožjemu nadzoru umetne inteligence in regulacijo tehnologije v veliki meri prepustil podjetjem samim.

"Sila za superinteligenco bo usklajevala sodelovanje zvezne vlade s potrošniki, interesnimi skupinami, verskimi organizacijami, upravljavci kritične infrastrukture in podjetji, ki se ukvarjajo s superinteligenco," je sporočil.

Napoved ustanovitve nove delovne skupine prihaja v času vse večjih pritiskov vplivnih predstavnikov tehnološke industrije, vključno z vodilnimi v podjetjih OpenAI in Anthropic, ki pozivajo k strožji regulaciji tehnologije.

Prejšnji mesec je ChatGPT zaradi pomislekov glede varnosti odpovedal izdajo svojega najnovejšega modela umetne inteligence. Modeli podjetja so se znašli pod drobnogledom tudi po vrsti kibernetskovarnostnih incidentov, povezanih z njegovo tehnologijo, med drugim zaradi nepooblaščenega vdora v sisteme avstralske vlade.