Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump ustanovil 'silo za superinteligenco'

Washington , 05. 10. 2026 09.10 pred 47 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Ameriški predsednik Donald Trump na razpravi zasedanja Generalne skupščine ZN

Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil novo delovno skupino, ki jo je poimenoval 'Sila za superinteligenco'. Namen ustanovitve je zagotoviti vodilni položaj ZDA pri razvoju te tehnologije ob ustreznem upravljanju tveganj.

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je ustanovil novo delovno skupino, osredotočeno na umetno inteligenco, ki jo bo vodil direktor ameriških obveščevalnih služb Jay Clayton, poroča BBC. Clayton je o umetni inteligenci dejal: "Ko je nekaj hkrati priložnost in grožnja, je treba to dobro obvladati."

Tako imenovana 'Sila za superinteligenco' bo skrbela, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj pri razvoju tehnologije, hkrati pa bo usklajevala sodelovanje ameriške vlade z javnostjo, je sporočil Trump. Trump je 29. septembra namreč podpisal izvršni ukaz o preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco. Trump je pri tem pojasnjeval, da zaradi besede umetna tehnologija zveni lažno.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Prejšnji teden je povedal tudi, da bo ustanovil odbor za nadzor varnosti umetne inteligence, saj so vodilni predstavniki tehnoloških podjetij podpisali sporazum, ki ga je označil za moralno zavezujočega. Zavrnil je pozive k strožjemu nadzoru umetne inteligence in regulacijo tehnologije v veliki meri prepustil podjetjem samim.

"Sila za superinteligenco bo usklajevala sodelovanje zvezne vlade s potrošniki, interesnimi skupinami, verskimi organizacijami, upravljavci kritične infrastrukture in podjetji, ki se ukvarjajo s superinteligenco," je sporočil.

Napoved ustanovitve nove delovne skupine prihaja v času vse večjih pritiskov vplivnih predstavnikov tehnološke industrije, vključno z vodilnimi v podjetjih OpenAI in Anthropic, ki pozivajo k strožji regulaciji tehnologije.

Prejšnji mesec je ChatGPT zaradi pomislekov glede varnosti odpovedal izdajo svojega najnovejšega modela umetne inteligence. Modeli podjetja so se znašli pod drobnogledom tudi po vrsti kibernetskovarnostnih incidentov, povezanih z njegovo tehnologijo, med drugim zaradi nepooblaščenega vdora v sisteme avstralske vlade.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
trump superinteligenca umetna inteligenca Donald Trump Jay Clayton ZDA

Hekerski napad na Danskem: ukradli podatke milijonov ljudi

Neznanci poškodovali bankomat, denarja jim ni uspelo odnesti

24ur.com Umetna inteligenca v središču varnostnih razprav na prihajajočem vrhu Nata
Cekin.si Donald Trump: Naši državi bomo ustvarili veliko denarja
24ur.com V ZN imenovali skupino strokovnjakov za rabo umetne inteligence v skupno dobro
24ur.com Trump rekel, diplomati sledili: umetna inteligenca postala 'superinteligenca'
24ur.com Pentagon v novi strategiji zaveznikom priporoča, naj poskrbijo zase
24ur.com Kdo bo glavni lovec na nezemljane v Trumpovi administraciji?
Cekin.si Trump želi umetno inteligenco zadržati v ZDA, skupaj s tehnološkimi podjetji zagnal projekt Stargate
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
qwerty99
05. 10. 2026 10.07
Sila za superinteligenco bo zagotovila ZDA vodilno vlogo v tej tehnologiji. In Kitajci se bodo s tem seveda kar sprijaznili. Ker je pač Trumpl to tako rekel. Ja, seveda.
Odgovori
0 0
Heprk
05. 10. 2026 10.01
A je lahko kaksno jutro brez tega d3billa
Odgovori
0 0
klop12
05. 10. 2026 09.55
plesna šola iz Celja bo obogatela, če jim ne bo domena kr odvzeta
Odgovori
+1
1 0
klop12
05. 10. 2026 09.52
če komu na tem planetu, še najbolj primanjkuje inteligence lih kavbojcem
Odgovori
+1
1 0
osservatore
05. 10. 2026 09.47
Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil novo delovno skupino, ki jo je poimenoval 'Sila za superinteligenco'. Končno je oranžni ugotovil kaj mu manjka. Pa predpono "super" lahko opusti, ker mu kronično primanjkuje že drugega dela besedne zveze.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
05. 10. 2026 09.47
Trump je odprl novi list zgodovine , Trump je uničil ZDA. Konec svetovnega hegemona.
Odgovori
0 0
bublika
05. 10. 2026 09.30
glavno da je na koncu domene SI!!! Midlim da i.a tu Melanija prste vmes !!!
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
Na gležnju je nosila skoraj milijon evrov vredne diamante
vizita
Portal
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej nikoli ni bila
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
cekin
Portal
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Napake, zaradi katerih po razhodu obtičimo na mestu
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
Medicinske sestre tik pred smrtjo pogosto slišijo isto besedo
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
40 let je skrival skrivnost: Michael Douglas priznal, kaj se je zgodilo med njima
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
okusno
Portal
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984