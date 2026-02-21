Naslovnica
Tujina

Nič ga ne ustavi: po sodni razveljavitvi uvedel nove carine

Washington, 21. 02. 2026 07.40 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo tako imenovane vzajemne carine, ki jih je Trump naznanil aprila lani. Nove carine bodo začele veljati v torek.

Vrhovno sodišče je razveljavilo tako imenovane vzajemne carine.
Vrhovno sodišče je razveljavilo tako imenovane vzajemne carine.
FOTO: AP

Sodišče je razveljavilo carine, ki jih je Trump uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa. Carine, ki jih je uvedel v petek, pa omogoča drug zakon, vendar lahko veljajo le do 150 dni, poroča televizija CBS.

Iz novih 10-odstotnih dajatev je izvzeto določeno uvoženo blago, vključno z nekaterimi uvoženimi živili, kritičnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018, prav tako ni obdavčeno.

10-odstotne carine za vse države

"V veliko čast mi je, da sem pravkar v Ovalni pisarni podpisal globalno 10-odstotno carino za vse države, ki bo začela veljati skoraj takoj," je predsednik naznanil na omrežju Truth Social.

Ameriški predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci
Ameriški predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci
FOTO: AP

Petkove carine so bile uvedene na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci, poroča CBS.

Po petkovi sodni odločitvi še ni jasno, kaj vse bo Trump ukrenil glede carin v prihodnje, niti kako ali sploh bo njegova vlada vrnila doslej pobrane nezakonite carine. Države so s Trumpom sklepale trgovinske dogovore, da se izognejo zdaj razveljavljenim carinam, in ni jasno, kaj bo s temi pogodbami. "Nekatere veljajo. Mnoge veljajo. Nekatere ne bodo veljale in bodo nadomeščene z drugimi carinami," je na novinarski konferenci v petek dejal Trump.

Preberi še Po razveljavljenih carinah Trump že napovedal nove

Uradu ameriškega trgovinskega predstavnika Jamiesona Greerja je v petek tudi naročil, naj začne preiskave "nekaterih nerazumnih in diskriminatornih" dejanj, politik in praks, ki obremenjujejo ali omejujejo trgovino ZDA v skladu s 301. členom drugega trgovinskega zakona, je sporočila Bela hiša. Ta zakon vladi omogoča uvedbo carin in drugih ukrepov za odpravo nepoštenih trgovinskih praks.

Greer je v izjavi v petek zvečer dejal, da pričakuje, da bodo preiskave zajele večino glavnih trgovinskih partnerjev, poroča CBS. Dejal je, da bodo potekale po pospešenem časovnem načrtu in da lahko privedejo do uvedbe carin.

carine zda donald trump

Petina Evropejcev razmišlja o diktaturi kot alternativi demokraciji

Trump Iranu dal 10–15 dni za dogovor. Iran: Nočemo vojne, a na napad bomo odgovorili

KOMENTARJI4

M_teoretik
21. 02. 2026 08.40
Trampovi podporniki bodo zgleda šli še enX na Kapitol. Tokrat, da ga vn odnesejo!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
21. 02. 2026 08.38
Vse dela na tem; da bi bili S Koreja!?
Odgovori
0 0
tron3
21. 02. 2026 08.33
Bravo Doni, kr tako naprej!!!!
Odgovori
+1
1 0
tech
21. 02. 2026 08.30
Bogi povprečni ljudje s tako moteno osebo na oblasti, zdaj jim je dvignil cene izdelkov iz vseh držav.
Odgovori
-1
1 2
