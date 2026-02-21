Nič ga ne ustavi: po sodni razveljavitvi uvedel nove carine

Vrhovno sodišče je razveljavilo tako imenovane vzajemne carine. FOTO: AP

Sodišče je razveljavilo carine, ki jih je Trump uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa. Carine, ki jih je uvedel v petek, pa omogoča drug zakon, vendar lahko veljajo le do 150 dni, poroča televizija CBS. Iz novih 10-odstotnih dajatev je izvzeto določeno uvoženo blago, vključno z nekaterimi uvoženimi živili, kritičnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018, prav tako ni obdavčeno.

10-odstotne carine za vse države

"V veliko čast mi je, da sem pravkar v Ovalni pisarni podpisal globalno 10-odstotno carino za vse države, ki bo začela veljati skoraj takoj," je predsednik naznanil na omrežju Truth Social.

Ameriški predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci FOTO: AP

Petkove carine so bile uvedene na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci, poroča CBS. Po petkovi sodni odločitvi še ni jasno, kaj vse bo Trump ukrenil glede carin v prihodnje, niti kako ali sploh bo njegova vlada vrnila doslej pobrane nezakonite carine. Države so s Trumpom sklepale trgovinske dogovore, da se izognejo zdaj razveljavljenim carinam, in ni jasno, kaj bo s temi pogodbami. "Nekatere veljajo. Mnoge veljajo. Nekatere ne bodo veljale in bodo nadomeščene z drugimi carinami," je na novinarski konferenci v petek dejal Trump.