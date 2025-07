Trump: Kanadi 35-odstotne carine, ukrepi tudi drugim?

Trump je v javnem pismu kanadskemu premierju Marku Carneyju zapisal, da bi utegnil razmisliti o omilitvi ukrepov, če bi Kanada "sodelovala pri zajezitvi pretoka fentanila" čez mejo. Očitki glede drog in ukrepov za ameriške kmete ter drugih industrij so bili ključni razlogi za najnovejšo zaostritev.

Po informacijah iz Bele hiše naj bi izjeme veljale za blago, ki je zajeto v sporazumu USMCA (med ZDA, Kanado in Mehiko), prav tako naj bi 10-odstotne carine na energente in gnojila za zdaj ostale nespremenjene. A končna odločitev o tem še ni bila sprejeta, opozarjajo ameriški uradniki.

Carney je v odzivu na omrežju X poudaril, da bo njegova vlada ščitila kanadske delavce in podjetja, ter dodal, da so pripravljeni na pogajanja z Washingtonom. "Zavezani smo sodelovanju z ZDA v boju proti fentanilu in zaščiti življenj na obeh straneh meje," je dodal.

Trumpova administracija je v zadnjih dneh razširila svoj carinski pritisk tudi na druge zaveznice. Nove 50-odstotne carine za baker, uvedene proti več državam, med katerimi sta tudi Japonska in Južna Koreja, so sprožile negotovost na svetovnih trgih.

Evropska unija medtem pričakuje, da bo Trump v petek razkril tudi nove carinske ukrepe proti njej. Analitiki opozarjajo na možnost ponovitve trgovinske vojne po vzoru tiste z ZDA in Kitajsko pred nekaj leti. "Če pride do zaostritve med EU in ZDA, bodo trgi zelo destabilizirani," opozarja vodja področja mednarodne ekonomije pri banki Commonwealth Bank of Australia Joseph Capurso.

Trump je včeraj v intervjuju za NBC News dejal, da vsi trgovinski partnerji ne bodo formalno obveščeni o novih carinah, saj bodo ZDA preprosto enostransko uvedle svoje ukrepe.