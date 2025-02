Trump uvedel carine, Mehika in Kanada napovedali povračilne ukrepe

Ameriški predsednik Donald Trump je uresničil grožnjo in uvedel višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, je sporočila Bela hiša. Trump je dokumente o novih carinah podpisal na svojem floridskem posestvu Mar-a-Lago. Posledično so države napovedale, da bodo morale uvesti povračilne ukrepe, kar obeta začetek globalne trgovinske vojne z negativnimi posledicami za vse vpletene.