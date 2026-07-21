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Trump uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene kanadske izdelke

Washington, 21. 07. 2026 07.50 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
A.K. STA
Trump nad japonski uvoz s 15-odstotnimi carinami

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA.

Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Neimenovani vladni predstavnik ZDA je za medij The Hill dejal, da bodo višje carine med drugim zajele vino, hokejske palice in cement. Uvedene so na podlagi 338. člena zakona o carinah iz leta 1930, veljati pa bodo začele čez 30 dni.

Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam, njihov dim pa se je razširil tudi nad severnim delom ZDA. A po zagotovilih predstavnika ameriške vlade carine niso povezane s požari.

Ameriški predsednik meni, da je Kanada v zadnjem letu ohranila obsežne povračilne trgovinske ukrepe proti ZDA, ki so bili uvedeni zaradi Trumpovih carin. Nove bodo veljale za vse zajete izdelke, ne glede na določbe prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko (USMCA).

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Trump se je v nedeljo ob finalu svetovnega klubskega prvenstva v New Jerseyju srečal s kanadskim premierjem Markom Carneyjem, vendar naj o trgovini ne bi govorila. V odzivu na zadnje ukrepe ameriške vlade je v ponedeljek sporočil, da je Kanada v prihodnjih tednih pripravljena okrepiti trgovinske pogovore z ZDA.

Kanada se sicer že sooča s 25-odstotnimi ameriškimi carinami na uvoz jekla in aluminija ter 10-odstotnimi carinami na les in lesne izdelke. Poleg tega so ZDA prejšnji mesec uvedle še 12,5-odstotne carine na nekatere kanadske izdelke zaradi domnevnih kršitev, povezanih s prisilnim delom.

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KOMENTARJI19

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Hahahhaha
21. 07. 2026 09.13
Kaj te ta oranžni se ne misli umiriti z to carino a še ni dojel da ga nihče ne mara PDF FILE..
Odgovori
0 0
Petur
21. 07. 2026 09.11
ubogi,vsi prebivalci Amerike.. dolgoročno jih spravlja v dr..
Odgovori
0 0
osservatore
21. 07. 2026 09.09
Oranžni trol je mentalno bolan.
Odgovori
+1
2 1
Big M
21. 07. 2026 09.13
Ah ja...ti pa zeloooo pameten! Fkup si spocal komentar ki ga vsaki dan, ziher preberem dva krat če ne tri krat. Ful izvirni ste leftardi🫪 NOT
Odgovori
0 0
AlexReal
21. 07. 2026 09.04
Jutri se bo premislil.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
21. 07. 2026 08.59
Vse to plačajo državljani, tako kot Uršuline tri evre za izdelke iz Kitajske.
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
21. 07. 2026 08.57
Ubogi človek morda misli dobro. Samo dela pa vse narobe !
Odgovori
-1
2 3
vlahov
21. 07. 2026 08.56
Končno nekdo, ki ga zanima ZDA in ne socializem.
Odgovori
+1
3 2
Nidani
21. 07. 2026 08.56
Ravne možganske krivulje se še izdatno ravnajo...lepo, da naši sektaši to pidpirajo!🙄
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+2
4 2
zmerni pesimist
21. 07. 2026 08.55
Iran ga bo naučil kozjih molitvic
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
21. 07. 2026 08.53
Trump umiri se !!
Odgovori
+2
5 3
4BIDEN
21. 07. 2026 08.45
Naslednje leto bo ključno...
Odgovori
+3
4 1
Bozjidar
21. 07. 2026 08.43
Resi ga samo Matilda😡
Odgovori
+0
4 4
bububu123
21. 07. 2026 08.39
rumenemu pingvinu se spet rola
Odgovori
-1
3 4
Duhecx
21. 07. 2026 08.35
Zakaj že.Namesto da bi pomagali Kanadi pa jim dvigujejo carine.Takega bedaka še ZDA niso imele.
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+10
11 1
Big M
21. 07. 2026 09.10
Casper, reči mi da nimaš pojma o odnosu med Muriko in Canado, brez, da mi rečeš, da nimaš pojma o odnosu med Muriko in Canado 😆
Odgovori
-1
0 1
Kritikizstajerske
21. 07. 2026 08.25
Trumpko ni vecen unalwhkotprej bo rastlina in se ga bomo vsiapominjali samo po norosti in nepristevnosti!!!! Biden je za njega bil gospod predsednik, bolan ampak ne nor!!!!!
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+4
8 4
sencina
21. 07. 2026 08.05
Kdo je tu nor?
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+3
6 3
mataX
21. 07. 2026 08.06
Domnevam, da gre za retorično vprašanje.
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+2
5 3
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