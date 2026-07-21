Trump uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene kanadske izdelke

Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Neimenovani vladni predstavnik ZDA je za medij The Hill dejal, da bodo višje carine med drugim zajele vino, hokejske palice in cement. Uvedene so na podlagi 338. člena zakona o carinah iz leta 1930, veljati pa bodo začele čez 30 dni.

Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam, njihov dim pa se je razširil tudi nad severnim delom ZDA. A po zagotovilih predstavnika ameriške vlade carine niso povezane s požari.

Ameriški predsednik meni, da je Kanada v zadnjem letu ohranila obsežne povračilne trgovinske ukrepe proti ZDA, ki so bili uvedeni zaradi Trumpovih carin. Nove bodo veljale za vse zajete izdelke, ne glede na določbe prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko (USMCA).