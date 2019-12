Trump uvedel sankcije proti gradnji plinovodov, Rusi na nogah

Ameriška administracija ima 60 dni časa, da določi podjetja in posameznike, ki sodelujejo pri gradnji. Zakonodaja omogoča odvzem ameriškega vizuma in zamrznitev premoženja posameznikov. Tisti, proti katerim bodo uvedli sankcije, bodo imeli 30 dni časa, da prenehajo z aktivnostmi.

Ameriški kongres je v 738 milijard dolarjev vreden proračunski predlog za Pentagon, ki ga je Trump podpisal v petek, vključil tudi uvedbo sankcij proti ruskima plinovodoma do Nemčije in Turčije. V zakonu piše, da je Severni tok 2, prek katerega bo plin pritekel do Nemčije, orodje prisile oziroma politični vzvod, ki bo oslabil vezi ZDA z Nemčijo in Evropo. Problematizirajo tudi plinovod Turški tok, ki naj bi dobavljal plin prek Črnega morja v Turčijo in od tam v vzhodno Evropo.

Švicarsko podjetje Allseas, ki sodeluje pri gradnji Severnega toka 2, je že sporočilo, da do nadaljnjega prekinja dela. "Allseas prekinja polaganje plinovoda, dokler ne bomo prejeli zakonskih, tehničnih in okoljskih pojasnil," so zapisali po poročanju tujih tiskovnih agencij.