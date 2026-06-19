Trump užalil Melonijevo, zunanji minister odpovedal pot v ZDA

Po navedbah ameriškega predsednika v pogovoru za italijansko televizijo La7 ga je Giorgia Meloni ta teden na vrhu skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira.
Donald Trump se je v začetku intervjuja nemudoma usmeril k Melonijevi in vprašal: "Kako je vaša premierka? Kaj je rekla, ko me je srečala? Verjetno je vesela, da sem se z njo pogovarjal. Ni mi bilo treba govoriti z njo. Ne vem, kaj naj rečem. Prosila me je, naj se slikam z njo. Tako zelo se je želela slikati z mano. Ne bi se slikal, a mi je bilo žal zanjo."
Melonijeva se je kmalu zatem odzvala na predsednikove trditve in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so popolnoma izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram.
"Iskreno povedano, osupla sem. Italija in jaz nikoli ne prosimo. Nekatere stvari si zaslužijo takojšen odziv. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda," je dodala premierka.
Zaradi Trumpovih izjav je italijanski zunanji minister Antonio Tajani odpovedal obisk ZDA, ki je bil predviden za nedeljo in ponedeljek.
"Grozne in žaljive besede predsednika Trumpa (...) žalijo vso Italijo," je na družbenem omrežju X sporočil Tajani. Pozneje je med dogodkom na italijanskem zunanjem ministrstvu v Rimu dodal, da "nihče ne sme užaliti Italije, kot so to storile ZDA", še navaja Ansa.
Napeti odnosi
Melonijeva sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inavguracijo. Toda po ameriški vojaški operaciji v Iranu so se odnosi med njima poslabšali.
Italijanska vlada je ZDA zavrnila uporabo letalske baze na Siciliji za napade med vojno. Trump je Italijo obtožil, da ni v pomoč in da se je Melonijeva spremenila. Dodatno so se odnosi zaostrili, ko je Melonijeva zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu.
Melonijeva je po koncu vrha G7 dejala, da so njeni odnosi s Trumpom nespremenjeni, da ni bilo obtožb in da voditelja razumeta stališča drug drugega. Na enem od srečanj ta teden je na vprašanje predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ali sta se voditelja pobotala, odgovorila, da sta bila "vedno prijatelja", Trump pa je dejal, da ga je Melonijeva "zapustila", kar je premierka zavrnila.
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