Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump užalil Melonijevo, zunanji minister odpovedal pot v ZDA

Rim, 19. 06. 2026 13.43 pred 1 uro 2 min branja 43

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump in Giorgia Meloni

Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Melonijeva na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je odpovedal obisk ZDA.

Po navedbah ameriškega predsednika v pogovoru za italijansko televizijo La7 ga je Giorgia Meloni ta teden na vrhu skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira.

Donald Trump se je v začetku intervjuja nemudoma usmeril k Melonijevi in vprašal: "Kako je vaša premierka? Kaj je rekla, ko me je srečala? Verjetno je vesela, da sem se z njo pogovarjal. Ni mi bilo treba govoriti z njo. Ne vem, kaj naj rečem. Prosila me je, naj se slikam z njo. Tako zelo se je želela slikati z mano. Ne bi se slikal, a mi je bilo žal zanjo."

Melonijeva se je kmalu zatem odzvala na predsednikove trditve in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so popolnoma izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram.

"Iskreno povedano, osupla sem. Italija in jaz nikoli ne prosimo. Nekatere stvari si zaslužijo takojšen odziv. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda," je dodala premierka.

Zaradi Trumpovih izjav je italijanski zunanji minister Antonio Tajani odpovedal obisk ZDA, ki je bil predviden za nedeljo in ponedeljek.

"Grozne in žaljive besede predsednika Trumpa (...) žalijo vso Italijo," je na družbenem omrežju X sporočil Tajani. Pozneje je med dogodkom na italijanskem zunanjem ministrstvu v Rimu dodal, da "nihče ne sme užaliti Italije, kot so to storile ZDA", še navaja Ansa.

Vrh skupine G7
Vrh skupine G7
FOTO: AP

Napeti odnosi

Melonijeva sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inavguracijo. Toda po ameriški vojaški operaciji v Iranu so se odnosi med njima poslabšali.

Italijanska vlada je ZDA zavrnila uporabo letalske baze na Siciliji za napade med vojno. Trump je Italijo obtožil, da ni v pomoč in da se je Melonijeva spremenila. Dodatno so se odnosi zaostrili, ko je Melonijeva zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu.

Melonijeva je po koncu vrha G7 dejala, da so njeni odnosi s Trumpom nespremenjeni, da ni bilo obtožb in da voditelja razumeta stališča drug drugega. Na enem od srečanj ta teden je na vprašanje predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ali sta se voditelja pobotala, odgovorila, da sta bila "vedno prijatelja", Trump pa je dejal, da ga je Melonijeva "zapustila", kar je premierka zavrnila.

giorgia meloni donald trump

Sredi noči izginil dojenček: na terenu helikopterji, droni in 40 psov

24ur.com Trump razočaran nad Melonijevo: Mislil sem, da je pogumna, a sem se motil
24ur.com Trump znova nad papeža, oster tudi JD Vance: 'Bog je bil na strani ZDA'
24ur.com Zelenski: Trump živi v mehurčku dezinformacij. Ne morem prodati države
24ur.com Po kritikah Trumpov hvalospev britanski vojski: 'Največji med vsemi borci'
24ur.com Trump ne želi govoriti z Muskom, razmišlja o prodaji rdeče Tesle
24ur.com Trump: Melania ve, da sem germofob
24ur.com Trump o 'specialni vojaški operaciji': 'Če ne daš Donbasa ...'
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandokkan
19. 06. 2026 15.24
Amaterka! Naj se uči od Goloba in Tince,kako se čaka Trumpa V zasedi pred straniščem,za fotografijo!!!
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.23
Trumpa tudi ne sme nihče užaliti. Trump je užalil celo Italijo. Sram ga bodi.
Odgovori
0 0
MasteRbee
19. 06. 2026 15.21
V enem samem letu je preoblikoval svet. Ostala sta samo še dva hegemona. Kitajska in ZDA. Če se bosta pametno menila lahko človeštvo celo preživi.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.21
Sedaj bodo še drugi v Evropi sledili Melonijevi. Verjamem, da tudi Slovenija.
Odgovori
0 0
street45
19. 06. 2026 15.21
Najbolj smešno je bilo, ko je prišel Trump v konferenčno dvorano z vsemi voditelji, se ustavil na pol poti do stola in reku "Šefe je prišel".... Bi mislu da gledaš butalce ne pa realno sliko.
Odgovori
0 0
MasteRbee
19. 06. 2026 15.23
če nekaj ne moreš razumeti, si sam kriv.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.18
ZDA zgubljajo Evropo. Konec ameriške diktature. Trumpu bodo zagotovo hvaležni mnogi Evropejci, da je tak kot je. Zagotovo pa z Trumpom je začetka konca ameriškega imperija v Evropi.
Odgovori
+3
4 1
MasteRbee
19. 06. 2026 15.18
Seveda smo užaljeni, ker smo odpadli. Trump kosti ne obira.
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
19. 06. 2026 15.12
Trump kramp, klovn ne more iz svoje kože
Odgovori
+5
7 2
jung
19. 06. 2026 15.11
In taki nas vodijo. Slabši so kot otroci, z našimi vred.
Odgovori
+4
5 1
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.13
Kaj pa so mislil. Tako je vedno bilo, je danes in bo. Zato pa kaos v svetu dragi moj.
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.13
Kaj pa so mislil. Tako je vedno bilo, je danes in bo.
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.10
Sedaj vidite kako zgleda narod kateri ni rojen za hlapce. Kaj pa mi?????
Odgovori
+2
3 1
klop12
19. 06. 2026 15.09
buda*a oranžna
Odgovori
+6
6 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.09
Slovenija rabi politika na nivoju Melonijeve. Ali ga imamo????
Odgovori
+4
6 2
MasteRbee
19. 06. 2026 15.11
ona je passe
Odgovori
-4
0 4
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.08
Tudi Slovenije ne sme nihče užaliti. Upam, da se naši politiki znajo postaviti za nas in našo državo.
Odgovori
+3
3 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.03
Čas je, da Trump začne spoštovati ženske in se navadi, da so v politiki enakopravne.
Odgovori
+11
12 1
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.01
Vsa ameriška vojaška letala so bila prizemljena v Italiji, ko je Trump naskočil Iran. Dosti pove o interesu Italije in njeni politiki. Me zanima, kako bi Slovenija reagirala. Očitno Italiiani se ne puščajo da jim kdo diktira ali se posmehuje iz njih. Italijani niso rojeni za hlapce.
Odgovori
+9
11 2
MasteRbee
19. 06. 2026 15.10
Italija je ameriškim vojaškim letalom zavrnila pristanek v bazi Sigonella na Siciliji in padla v nemilost Trumpa. Sedaj ima možnost dobiti na svojo stran 90 milijonov z nafto bogatih Irancev in se mu fučka za Italijo.
Odgovori
-2
1 3
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.12
Italijanom se enako fučka za ZDA.
Odgovori
+2
3 1
BUONcaffee
19. 06. 2026 15.15
Maste@ a misliš, da se bodo Itani prodali američanom za nafto? Niso oni hlapci.
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
19. 06. 2026 14.56
Don pač kuri mostove ker misli da je alfa. Italijani pa morajo dojeti da je močna in združena EU edina prava pot za našo celino.
Odgovori
+12
12 0
MasteRbee
19. 06. 2026 15.02
Močni in združeni so tudi Kubanci...da preživijo.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 06. 2026 14.56
Italija ni Slovenija, alo kala druga država v senci, da se bo pustila drugim, sploh enemu Trumpu ne.
Odgovori
+8
9 1
misekmali
19. 06. 2026 14.50
Meloni je super političarka in ni upogljiva kot naš Jajo.
Odgovori
+12
14 2
Zmaga Ukrajini
19. 06. 2026 14.46
In mimogrede, iz posnetka srečanja vrha G7 je bilo boleče očitno tudi to, da nihče ni hotel imeti opravka z njim. Samo "dobrohotno" so ga prenašali. Sramotno je bilo tudi, da ni vedel kdo je El-Sisi, egiptovski predsednik, prav tako gost vrha G7, in so mu morali drugi to razlagati kot malemu otroku.
Odgovori
+9
12 3
Crazy_Horse
19. 06. 2026 14.55
res je zelenega ni hotel niti pozdraviti čeprav je stal meter od njega čisti ignir ti ti Trump .... dobro je rekel -I am the boss-
Odgovori
+3
4 1
xxman.y
19. 06. 2026 14.44
To je za v mentalno ustanovo, ne pa za predsednika ZDA.
Odgovori
+14
16 2
bibaleze
Portal
Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena
Ali starši sploh imajo pravico objavljati svoje otroke?
Ali starši sploh imajo pravico objavljati svoje otroke?
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Vsi ga primerjajo z očetom
Vsi ga primerjajo z očetom
zadovoljna
Portal
Varal jo je v domači hiši, otroka mu je rodila tudi ljubica
Dnevni horoskop: Tehtnico čaka prijetno srečanje, intuicija je škorpijonov zaveznik
Dnevni horoskop: Tehtnico čaka prijetno srečanje, intuicija je škorpijonov zaveznik
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
5 poletnih oblek, ki jih bomo videle na vsakem koraku
Danes mineva 15 let od Brendijeve smrti
Danes mineva 15 let od Brendijeve smrti
vizita
Portal
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Imela je izpuščaj, ki ni hotel izginiti: 'Ostalo mi je še šest mesecev življenja'
Zakaj je trening z utežmi nujen za ohranjanje zdravja
Zakaj je trening z utežmi nujen za ohranjanje zdravja
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
Zakaj so lahko visoke temperature smrtno nevarne?
cekin
Portal
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
'Delovni teden ne obstaja več': milijonar opozarja, da vas rigidni urniki lahko stanejo uspeha
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
moskisvet
Portal
Novica o smrti očeta Lionela Messija zanetila kaos
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar
dominvrt
Portal
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ena navada, ki spremeni vse: kako ukrotiti nered v nekaj minutah na dan
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
okusno
Portal
Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
Če se vam v vročini ne da kuhati, poskusite teh 7 hitrih obrokov
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763