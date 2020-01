Trump užaljen, ker ni dobil Nobelove nagrade za mir

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je z napadom na iranskega generala Kasema Solejmanija izzval vojaški spopad z Iranom, je prepričan, da bi morala lanska Nobelova nagrada za mir romati v njegove roke. V Toledu v ameriški zvezni državi Ohio je med nedavnim nagovorom svojih podpornikov v okviru predvolilne kampanje namreč izrazil prepričanje, da mu je bila storjena krivica.

"Povedal vam bom nekaj glede Nobelove nagrade za mir. Naj vam povem. Dosegel sem dogovor, rešil sem državo in ravnokar sem slišal, da je voditelj te države nato dobil Nobelovo nagrado za mir, ker je rešil državo. Rekel sem: 'Kaj, ali sem imel jaz kaj pri tem?' Sem, vendar saj veste, tako pač je. Pomembno je, da mi to vemo, to je vse, kar šteje ... Rešil sem veliko vojno, rešil sem nekaj vojn," je dejal užaljeni Trump.