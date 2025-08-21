Trump v bližino Venezuele poslal tri vojne ladje, kmalu še 4000 marincev?

Neimenovani vir AFP je povedal, da je ameriška mornarica v smeri Venezuele napotila tri ladje. Po poročanju ameriških medijev bo Washington na območje poslal tudi 4000 marincev. Tiskovna agencija Reuters je že v ponedeljek poročala, da bodo ladje v roku 36 ur prispele v bližino venezuelskih teritorialnih voda.

ZDA predsednika z nafto bogate Venezuele od leta 2019 ne priznavajo kot legitimnega voditelja, v zadnjem času pa mu vse pogosteje očitajo vlogo v mednarodni trgovini s prepovedanimi drogami.

V začetku avgusta so ZDA povišale nagrado za vsakršne informacije o Nicolasu Maduru, ki bi privedle do njegove aretacije, na 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).