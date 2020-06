Trump: V bunker sem šel na inšpekcijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo prvič priznal medijska poročila, da je bil v petek ob izbruhu protestov proti policijskemu nasilju pred Belo hišo za nekaj časa v podzemnem bunkerju Bele hiše. Vendar naj bi bil tam le za trenutek in še to zato, da je opravil inšpekcijo. "Šel sem dol in bil tam le kratek čas, in to je bilo bolj za inšpekcijo. Spodaj sem bil dvakrat ali trikrat zaradi inšpekcije," je dejal Trump in predvidljivo sprožil val posmeha pri njegovih kritikih na družbenih medijih, ki ga obtožujejo strahopetnega umika v bunker pred protesti.

Trump je z družino v bunker odhitel, ko je več ljudi prestopilo ograje, ki so jih postavili, da bi ustvarili večjo pregrado okoli kompleksa Bele hiše. Policisti tajne službe so pridržali najmanj štiri protestnike, ki so bili obtoženi nezakonitega vstop. Incident se je sicer zgodil v bližini meje med trato Bele hiše in finančnega ministrstva.

Protestniki so ograjo prestopili ravno v času, ko se je stopnja opozorila tajne službe v kompleksu Bele hiše zvišala iz"rumene" na"rdečo", je povedal neimenovani vir. Uradniki, seznanjeni z incidentom, so sodelavcem povedali, da so predsednik, prva dama in njihov sin Barron zaradi dogodka odhiteli v bunker. To pa je v nasprotju s trditvijo predsednika, da je odšel v bunker, da bi ga pregledal.

Dva od aretiranih sta povedala, da sta bila presenečena, da so njuna dejanja spodbudila hitro selitev predsednika. "Sploh se nisem zavedal, da sem kaj storil nezakonito," je za The Washington Post dejal eden od protestnikov, ki je zaradi čakajočih obtožb govoril pod pogojem anonimnosti. "Stopil sem čez barikado. Nikoli nisem stopil na trato Bele hiše ali finančnega ministrstva."

Nekdanji agenti tajnih služb so dejali, da Trumpovo pojasnilo nima smisla, saj so v prvih dneh na svojem položaju vsi predsedniki in njihove družine redno obveščeni o varnosti. Seznanjeni so s koraki, ki jih bo tajna služba izvedla v sili, in pokažejo jim tudi varna mesta, kamor jih bodo odpeljali v primeru nevarnosti. Premestitev v podzemni bunker je del različnih varnostnih korakov, ki jih tajne službe lahko uporabijo v primeru možnih groženj predsednikove varnosti.