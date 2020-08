V Madridu protestirali proti nošenju mask: 'Virus ne obstaja'

Številni protestniki niso nosili mask, čeprav so te po vsej Španiji, kjer število novih okužb znova narašča, obvezne. V Španiji, kjer so od 14. marca do 21. junija veljale izredne razmere in strogi omejitveni ukrepi, je zaradi covida-19 doslej umrlo skoraj 29.000 ljudi.

Protesti so privabili številne udeležence, vključno s teoretiki zarote, libertarci in nasprotniki cepljenja, poroča AFP . "Silijo nas, da nosimo maske. Želijo, da ostanemo doma praktično zaprti. (...) Vse je laž," je dejala ena od udeleženk protesta Pilar Martin , ki je prepričana, da vlade po svetu sprejemajo ukrepe, ker želijo omejiti svobodo ljudi.

K protestom so prek družbenih omrežij pozvali po tem, ko je španska vlada prejšnji teden napovedala nove omejitve za preprečitev širjenja virusa, vključno z zaprtjem diskotek in prepovedjo kajenja na javnih površinah.

Množica se je zbrala pod ogromno špansko zastavo na trgu Plaza Colon, protestniki pa so nasprotovanje nošenju mask izražali z glasnim vzklikanjem in plakati, na katerih je med drugim pisalo "Virus ne obstaja" , "Maske ubijajo" in "Ne bojimo se" .

V središču španske prestolnice Madrid se je v nedeljo zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti obveznemu nošenju mask in drugim omejitvam, ki jih je španska vlada uvedla v prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Število smrtnih žrtev zaradi covida-19 je v ZDA v nedeljo zvečer preseglo 170.000, z novim koronavirusom pa je okuženih že več kot 5,4 milijona ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump je medtem v svojo delovno skupino za pandemijo imenoval zdravnika, s katerim imata enake poglede na pandemijo.

Število mrtvih zaradi bolezni covid-19 je v nedeljo v ZDA naraslo za nekaj manj kot 500, od tega največ na Floridi, v Teksasu in Louisiani. Primeri novih okužb naraščajo tudi v Illinoisu, Južni Dakoti in na Havajih, kjer so se doslej s samoizolacijo otočja izognili najhujšemu, drugje po ZDA pa število okužb upada.

Direktor Centra za nadzor nad boleznimi (CDC)Robert Redfield je opozoril, da ZDA čaka najhujša jesen doslej, če ljudje ne bodo upoštevali navodil zdravstvenih strokovnjakov. Ta so sicer enostavna – nošenje mask, socialna distanca in razkuževanje.

Redfielda zadnje čase ni več na Trumpovih novinarskih konferencah, namenjenih pandemiji, tako kot ni več direktorja Nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija in koordinatorke delovne skupine Bele hiše proti pandemiji Deborah Birx.

Ti trije so javno nasprotovali Trumpovim izjavam, s katerimi zmanjšuje resnost pandemije in poziva k odpravljanju ukrepov proti njej. Demokrati mu očitajo, da je zato v ZDA največ mrtvih med vsemi državami.

Trumpu pa je v zadnjem tednu delal družbo radiolog univerze Stanford Scott Atlas, ki ga je imenoval v delovno skupino kot svetovalca za pandemije, čeprav s tem nima izkušenj, tako kot jih nima z javnim zdravjem in nalezljivimi boleznimi nasploh.

Atlas je bil zadnje mesece redni gost televizije Fox News, kjer je kritiziral ukrepe proti pandemiji in zagovarjal vrnitev otrok v šole ter zagon univerzitetnih športov.

"Scott je zelo slaven in zelo spoštovan. Ima številne imenitne ideje in misli, da je to, kar smo naredili, zares dobro," je ob najavi imenovanja Atlasa v delovno skupino izjavil Trump.

Atlas zagovarja teorijo čredne imunitete in trdi, da je dobro, če se mladi in zdravi okužijo. Trdi tudi, da za otroke ni skoraj nobenega tveganja. Atlas je prepričan, da bi bilo dobro, da se mladi in zdravi okužijo, ker se tako razvije skupinska imuniteta.

Nekaj podobnega je ob izbruhu pandemije zagovarjal tudi britanski premier Boris Johnson, vendar si je kasneje zaradi naraščanja števila žrtev premislil, pa tudi sam je po okužbi občutil, da koronavirus ni šala. Johnson je bolezen prebolel, skoraj 47.000 njegovih rojakov pa ji je doslej podleglo.