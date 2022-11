Trump v govoru razkril, da je Melanii dejal, naj ga pusti pri miru

V dvorano na posestvu Mar-a-Lago na Floridi sta Donald Trump in Melania Trump vkorakala z roko v roki. Svoji soprogi pa je Trump namenil nekaj besed tudi v svojem več kot uro dolgem govoru, s katerim je začel kampanjo za predsedniške volitve 2024. Med drugim je dejal je, da za "najboljšo prvo damo vse skupaj ni bilo ravno zabavno".

Ko jo je omenil, jo je prosil, naj vstane, da jo lahko v dvorani vidijo. Sledili so aplavz in vzkliki, kar je Trump pospremil s komentarjem: "Res jo imajo radi."

Nato je pojasnil, zakaj ji ni bilo ravno lahko v tej vlogi. "Pridem domov in ona pravi: 'Videti si jezen in razburjen.' Jaz pa ji odgovorim: 'Samo pri miru me pusti, vse imam pod nadzorom'," je dejal Trump. "Ni ji bilo lahko, vendar je bila odlična prva dama in ljudje jo imajo radi," je poudaril in se ozrl proti njej, medtem ko se je v dvorani razlegal nov aplavz.

Ob koncu govora se mu je Melania pridružila tudi na odru, kjer sta zakonca Trump nasmejana pomahala zbrani množici.