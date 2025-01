Trump v izvršnem ukazu razlaga, kdo so moški in kdo ženske

Ameriška zvezna vlada priznava le dva spola, je z izvršnim ukazom, enem od mnogih, pod katere se je podpisal takoj po inavguraciji, zapovedal novi predsednik Donald Trump. Ukaz z dolgim naslovom "Obramba žensk pred ekstremistično ideologija spolne identitete in vračanje biološke resnice v zvezno vlado" med drugim določa, da je spol nespremenljiv in da je utemeljen na neizpodbitni resničnosti. Po novem tako v potnem listu oseba ne bo več mogla izbrati oznake X – to možnost so imeli od leta 2022 – ampak le še F in M, torej oznaki za žensko in moškega.

Kot razlog za to odločitev je Trump navedel skrb za varnost žensk. "Po vsej državi ideologi, ki zanikajo biološko resničnost spola, vse pogosteje uporabljajo pravna in druga družbeno prisilna sredstva, da bi moškim omogočili, da se identificirajo kot ženske in dobijo dostop do intimnih prostorov in dejavnosti za en spol, namenjenih ženskam, od zavetišč za ženske zaradi nasilja v družini do ženskih tušev na delovnem mestu," piše v uvodnem pojasnilu, čemur v značilno Trumpovem slogu sledi: "To je narobe."

V nadaljevanju lahko preberemo, da "prizadevanja za izkoreninjenje biološke resničnosti spola" v osnovi napadajo ženske ter da ima brisanje spola v jeziku in politiki škodljiv vpliv ne le nanje, ampak kar na celoten ameriški sistem. "Temeljenje zvezne politike na resnici je ključnega pomena za znanstveno raziskovanje, javno varnost, moralo in zaupanje v samo vlado," še piše v zaključku uvodnih pojasnil, s čimer je Trump mimogrede in ne da bi to izrecno omenil drugačno razumevanje spola in spolnih identitet označil za laži.

V nadaljevanju ponudi definicije, ki se bodo odslej strogo uporabljale. Spol po Trumpu pomeni nespremenljivo biološko klasifikacijo kot moški ali ženska in ne vključuje spolne identitete. Izraza dekle oziroma ženska pomenita osebo ženskega spola, fant oziroma moški pa sta besedi za osebo moškega spola. Ženska pomeni osebo, ki ob spočetju pripada spolu, ki proizvaja velike spolne celice, moški pa osebo, ki ob spočetju pripada spolu, ki proizvaja male spolne celice.

Kar nekaj besed je namenil tudi konceptu tako imenovane ideologije spolov, ki da biološko kategorijo spola nadomesti s subjektivno spolno identiteto, kar po njegovem omogoča "napačen" zaključek, da lahko moški postane ženska in ženska moški.

Trump je s tem z enim zamahom izničil prizadevanja svojega predhodnika za bolj vključujočo družbo. Odločitev bo neposredno prizadela 1,4 milijona Američanov. Toliko se jih namreč v ZDA opredeljuje za transspolne osebe, je pokazala raziskava, ki jo je opravil Williams Institute. Ta je bil ustanovljen leta 2001 prav z namenom raziskovanja spolov, osredotoča pa se na vprašanja, povezana z LGBTQ skupnostjo. Inštitut deluje v okviru kalifornijske univerze UCLA.

Kritiki so že napovedali, da bodo Trumpovo potezo izpodbijali na sodišču. Čeprav se na prvi pogled zdi ideološka, bo namreč imela zelo konkretne posledice.