Trump v kongresu: Ameriške sanje so neustavljive, Grenlandija bo naša

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer v najdaljšem predsedniškem govoru v zgodovini pred obema domovoma ameriškega kongresa (trajal je približno uro in 40 minut) napovedal začetek zlate dobe Amerike ter nizal in hvalil svoje dosedanje ukrepe po šestih tednih vladanja. Napovedal je prevzem Panamskega prekopa in omenil pismo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da je pripravljen na mirovna pogajanja. Dejal je, da bo ameriško gospodarstvo zaradi uvedb carin na blago iz Kanade, Mehike, Kitajske in drugih držav doživelo nekaj "prebavnih motenj", ter zagotovil, da bo Grenlandija postala del ozemlja ZDA.

"ZDA so v podporo ukrajinski obrambi poslale več sto milijard dolarjev," je dejal ameriški predsednik Donald Trump in si prvič in zadnjič v času govora prislužil aplavz demokratske strani kongresa. Evropo je obtožil, da je porabila več denarja za nakup ruske nafte in plina kot pa za obrambo Ukrajine.

Donald Trump napovedal zlato dobo ZDA

Omenil je tudi pismo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem piše, da je Ukrajina pripravljena priti za pogajalsko mizo in delati za mir pod Trumpovim vodstvom. Zelenski naj bi napisal, da je pripravljen na sklenitev sporazuma o izkoriščanju rudnin, kadarkoli si Trump to želi. "Cenim to pismo. Obenem sem iz Rusije dobil močna znamenja, da so pripravljeni za mir. A to ne bi bilo nekaj čudovitega? Čas je za konec nesmiselne vojne," je dejal Trump, ni pa povedal, ali je ponudbo Zelenskega sprejel.

V govoru je zatrdil, da si bodo ZDA povrnile Panamski prekop ter da na tem že delajo pod vodstvom državnega sekretarja Marca Rubia. Prebivalce Grenlandije, ki spada pod Dansko, pa je pozval, naj se odločijo za pridružitev ZDA, ki jih bodo sprejele in varovale, saj da Grenlandijo potrebujejo za nacionalno varnost. "Dobili jo bomo tako ali drugače," je dejal. Trump je dejal, da bo ameriško gospodarstvo doživelo nekaj "prebavnih motenj" zaradi uvajanja carin na blago iz Kanade, Mehike, Kitajske in nekaterih drugih držav. V populističnem govoru, ki so ga prekinjali aplavzi republikancev in izrazi neodobravanja ter protestni odhodi demokratov, je Trump za vse težave Amerike krivil prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna in "radikalno leve norce". Demokrata Al Greena je republikanski predsednik predstavniškega doma predčasno izločil z zasedanja, potem ko se je v znak protesta dvignil in zavrnil zahtevo, da ponovno zasede svoj sedež.

Neizvoljeni birokrat Elon Musk, tokrat v obleki in kravati

Demokrati pa so izbruhnili v smeh, ko je zagotovil, da se je končala doba vladavine neizvoljenih birokratov. Namignili so na vodjo urada za vladno učinkovitost Elona Muska, ki ga ni nihče izvolil, a kljub temu daje pobude za odpuščanje, ukinitve financiranj in zapiranja agencij, kar je ameriški predsednik skozi govor večkrat pohvalil in pokazal na Muska, ki je bil tokrat v obleki in kravati. Demokrati so med Trumpovim govorom držali protestne znake, vključno s stavki, kot so "Musk krade, zaščiti veterane, reši Medicaid". Med pobudami, ki jih je naznanil, sta izgradnja "zlate kupole", protiraketnega ščita nad ZDA, ter ustanovitev urada za ladjedelništvo v Beli hiši. Naznanil je tudi aretacijo odgovorne osebe za napad na letališče v Kabulu med ameriškim umikom iz Afganistana leta 2021. Trump je med govorom celo podpisal izvršni ukaz o preimenovanju naravnega parka po žrtvi umora nezakonitih priseljencev, 13-letnega temnopoltega dečka pa je imenoval za člana tajne službe ZDA.

Donald Trump postavil rekord za najdaljši predsedniški govor v zgodovini pred skupnim zasedanjem kongresa.