Trump v letih 2016 in 2017 plačal zgolj 750 dolarjev davka

New York Times razkriva: Trump je v letih 2016 in 2017 plačal le 750 dolarjev (okoli 644 evrov) davka na dohodek.

Ameriški časnik The New York Times je pridobil davčne evidence predsednika ZDA Donalda Trumpa ter njegovih podjetij za več kot dve desetletji. Podatki, ki so jih objavili v nedeljo zvečer, kažejo, da je leta 2016 plačal le 750 dolarjev (preračunano okoli 644 evrov) davka na dobiček.

Izpisi prav tako razkrivajo "kronične izgube in leta izogibanja davkom" - med drugim ameriški predsednik naj davka na dohodek ne bi plačal že najmanj deset let. Praktično ves dobiček, ki ga je imel v desetletju, pa naj bi Trump zaslužil s plačo od televizije NBC za oddajo Vajenec.

Trump navedbe kategorična zavrača

Trump se je na navedbe odzval v svojem slogu, češ da gre za lažne novice. "Pravzaprav sem plačal davke. In to boste tudi videli, takoj ko dobim nazaj svojo davčno napoved - je v reviziji, že dolgo so v reviziji," je po poročanju časnika v nedeljo dejal novinarjem. "IRS (notranja davčna služba - op.p.) ne ravna dobro z mano ... zelo slabo se obnašajo do mene. V IRS imate ljudi, ki z menoj ravnajo zelo slabo," je dodal.

Na novinarski konferenci je Trump še zatrdil, da plačuje veliko davkov tudi državi New York. Na vztrajanje novinarjev, naj pove, kaj je torej v članku New York Timesa napačno in kaj je potem res, pa se je Trump poslovil z govorniškega odra.

Ameriški predsednik se je sicer že v preteklosti soočil s 'pravnimi izzivi', ker ni hotel z javnostjo deliti dokumentov, ki se nanašajo na njegovo premoženje in poslovanje. Trump je tako prvi predsednik v sodobni zgodovini (po letu 1970), ki svojih davčnih napovedi in obračunov ni objavil javno. Tega zakon sicer ne zahteva, njegova armada odvetnikov pa vseeno blokira vsa prizadevanja medijev, kongresa in tožilcev, da pridejo do informacij.