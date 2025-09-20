Trump potopil še en 'čoln z drogami', Venezuela zahteva preiskavo 'zločinov ZDA'

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek potrdil še en smrtonosni vojaški napad na čoln v mednarodnih vodah. Po njegovih besedah naj bi plovilo uporabljali za preprodajo drog, povezano pa naj bi bilo z eno od terorističnih organizacij. A trdnih dokazov, kot opozarjajo številni, za to ni predložil. Venezuela je medtem napovedala, da bo zaradi ameriških napadov zahtevala preiskavo ZN. "Uporaba raket in jedrskega orožja za umor nemočnih ribičev na majhni ladji je zločin proti človeštvu," je dejal venezuelski državni tožilec Tarek William Saab.

Na družbenih omrežjih se je ameriški predsednik Donald Trump znova pohvalil, da so ZDA izvedle uspešen napad na plovilo, v katerem so bili po njegovih besedah ubiti trije "narkoteroristi". "Minister je po mojem ukazu odredil smrtonosni napad na plovilo, povezano z določeno teroristično organizacijo, ki na območju odgovornosti ameriškega južnega poveljstva preprodaja drogo," je sporočil Trump.

Po njegovih besedah so obveščevalne službe potrdile, da je plovilo preprodajalo prepovedane droge ter plulo po znani poti za preprodajo drog, ki vodi do ZDA. Kot je dodal ameriški predsednik, v napadu ni bil poškodovan nihče iz domačih sil. Trump je ob tem z velikimi tiskanimi črkami zapisal tudi sporočilo: "Nehajte preprodajati fentanil, narkotike in prepovedane droge v Ameriki ter izvajati nasilje in terorizem nad Američani." Ob sporočilu je predsednik ZDA delil tudi videoposnetek napada ameriških sil.

To je sicer že tretji znani smrtonosni napad ameriške vojske na domnevno ladjo z drogami ta mesec. Tudi v začetku tedna je Trump sporočil, da je ameriška vojska v napadu na plovilo v mednarodnih vodah blizu Južne Amerike ubila tri osebe, plovilo pa je domnevno "prevažalo nezakonite droge" iz Venezuele. Trump je kasneje na vprašanje po dokazih, da je plovilo tudi dejansko prevažalo droge, dejal: "Imamo dokaze. Vse, kar morate storiti, je pogledati tovor, ki je bil raztresen po celotnem oceanu. Velike vreče kokaina in fentanila povsod." V ločenem napadu ameriške vojske v začetku tega meseca je bilo na Karibih ubitih 11 ljudi, domnevno povezanih z venezuelsko tolpo Tren de Aragua. Trumpova administracija je tudi o takratni akciji podala malo podrobnosti. CNN je sicer minuli teden poročal, da uradniki obrambnega ministrstva niso predložili prepričljivih dokazov, ki bi dokazovali, da so bili tarča prvega napada tudi dejansko člani omenjene tolpe. "Nobenih dokazov ni, da je bil napad izveden v samoobrambi," je prejšnji teden dejal tudi ameriški senator Jack Reed. "To je pomembno, saj ameriška vojska po domačem in mednarodnem pravu preprosto nima pooblastila za uporabo smrtonosne sile proti civilnemu plovilu, razen če deluje v samoobrambi," je pojasnil.

Venezuela zahteva preiskavo ZN v zvezi z ameriškimi napadi na čolne