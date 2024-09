Trump v 'mračnem' govoru Harrisovo označil za duševno prizadeto

Trump je bil kritičen do govora, ki ga je imela Harrisova v petek, ko je obiskala mejo med ZDA in Mehiko ter napovedala boljši nadzor nad migranti. Dejal je, da sta Harrisova in predsednik Joe Biden odgovorna za "invazijo" nasilnih kriminalcev na ameriško ozemlje, pri tem je podpredsednico označil za neumno.

"Joe Biden je postal duševno prizadet, Kamala je bila rojena takšna. Rojena je bila takšna," je privržencem v majhnem mestu Prarie du Chien dejal Trump in dodal, da le duševno prizadet človek lahko dovoli, da se državi zgodi kaj takšnega, kot se je ZDA zgodilo z migranti.

"Prišli bodo v vašo kuhinjo, prerezali vam bodo vratove," je o migrantih dejal Trump. Posiljevali, kradli, ropali in ubijali bodo ljudi v Ameriki, je nadaljeval.