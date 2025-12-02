Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump v 'odličnem zdravstvenem stanju'. Pa je res?

Washington, 02. 12. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
39

Ameriški predsednik Donald Trump "ostaja v odličnem splošnem zdravstvenem stanju" po "obsežnem zdravstvenem pregledu", je povedal njegov zdravnik v Beli hiši. Kapetan Sean Barbabella je objavil zdravniško poročilo, v katerem je zapisal, da so bili rezultati naprednega slikanja srca in trebuha 79-letnega predsednika popolnoma normalni. Medtem pa nekateri dvomijo v verodostojnost zdravniškega poročila, drugi pa opozarjajo, da gre za neobičajen preventivni pregled.

V zadnjem času demokrati, vključno z guvernerjem Minnesote Timom Walzom, zahtevajo rezultate pregleda zaradi pomislekov glede starosti Donalda Trumpa v njegovem drugem mandatu.

V svojem dopisu je Sean Barbabella zapisal, da ni dokazov o zoženju arterij, ki bi poslabšalo pretok krvi, ali o nepravilnostih v Trumpovem srcu ali večjih žilah. Zdravnik je po poročanju BBC dodal, da Trumpov srčno-žilni sistem na splošno "kaže odlično zdravje".

Prav tako je urgentni zdravnik ameriške mornarice, ki je služil v Iraku in Afganistanu, dejal, da so rezultati Trumpovega slikanja trebuha pokazali, da "vse deluje v normalnih mejah brez akutnih ali kroničnih težav".

V nedeljo je Trump novinarjem povedal, da se z njimi strinja glede rezultatov magnetne resonance. Ko ga je novinar vprašal, kateri del telesa je bil pregledan z magnetno resonanco, je Trump odgovoril: "Nimam pojma. Bila je samo magnetna resonanca - kateri del telesa? Niso bili možgani, ker sem opravil kognitivni test in sem ga odlično opravil."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

 

Trump je aprila opravil letni zdravniški pregled. V dopisu je Barbabella dejal, da je bil namen MR pregleda preventiva, "da se zgodaj odkrijejo težave, potrdi splošno zdravje in zagotovi dolgoročno ohranjanje vitalnosti in funkcionalnosti".

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na tiskovni konferenci povedala, da je objava poročila v skladu z prizadevanji za transparentnost. Dva zunanja zdravnika, ki sta pregledala memorandum, sta za BBC povedala, da magnetna resonanca "običajno ni standardna" za preventivno oskrbo.

Dr. Jeffrey A. Linder, vodja splošne interne medicine na Medicinski fakulteti Feinberg Univerze Northwestern, pravi, da v dopisu ni navedeno, ali je bil opravljen MR ali CT pregled, zaradi česar je težko natančno vedeti, kaj točno so zdravniki pregledovali.

Linder pravi, da se rutinsko anatomsko slikanje – bodisi MR bodisi CT – pri asimptomatskih bolnikih na splošno odsvetuje, ker morebitna tveganja odtehtajo koristi.

In celo pri zdravniških pregledih za vodilne delavce – ki so namenjeni zaposlenim strokovnjakom in vključujejo številne dodatne preiskave – zdravnik pravi, da je še vedno redko, da so rezultati slikanja "popolnoma normalni" brez koronarne kalcifikacije. Trumpa so opazili z oteklimi gležnji in modricami na desni roki, med sestanki pa naj bi dremal.

Poleg tega se v javnosti pojavlja veliko dvomov o verodostojnosti zdravniškega poročila. Že nekaj časa se namreč pojavljajo dvomi o njegovem vprašljivem zdravstvenem stanju.

Preberi še Trumpu z belo liso na roki diagnosticirali kronično bolezen ožilja

Julija je Bela hiša sporočila, da so mu diagnosticirali kronično vensko insuficienco, bolezen ven, ki lahko povzroči otekanje nog.

Donald Trump zdravje pregled
Naslednji članek

V spopadu z marinci ubit eden največjih preprodajalcev fentanila

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
02. 12. 2025 10.07
Že laže. Mentalno zagotovo ni zdrav. Odlično zdravstveno stanje glede na leta je pa dvoumno. Za četa je lahko odlično, sicer palahko zožano, zamašeno in neprožno.
ODGOVORI
0 0
RdečiKarton
02. 12. 2025 10.06
Klovn je totalno dementen, na burgerjih in koli in vse vredu z njegovim zdravjem. ...potem pa pride svizec in zavije čokolado!
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
02. 12. 2025 10.05
+1
Tista slika iz lego kock v Beli hiši, ki jo je dala okrasiti Melanija, me na nekaj drugega spominja.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
02. 12. 2025 10.07
Mogoče pa komaj čaka
ODGOVORI
0 0
puspan
02. 12. 2025 10.05
+0
Nekaj mu pa moramo priznati. Odlično insciniran atentat skozi uho. Le kako jim je uspelo ohraniti glavo pa čeprav votlo.
ODGOVORI
1 1
Mclaren
02. 12. 2025 10.04
+1
Bolj star, bolj je zdrav. Ha ha ha ha ha ha ha, to lahko samo narcis objavi.
ODGOVORI
1 0
Iqos
02. 12. 2025 10.04
Mentalno težko
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
02. 12. 2025 10.04
+1
Bodite zadovoljni, da imate krajse cakalne vrste pri ortodontih, 5let
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
02. 12. 2025 10.03
Slovenska pomlad Seveda se nebi lagal,kot nas Golob tudi ne.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
02. 12. 2025 10.02
+1
Dobro, če so z Bidnom lahko lagali narodu kako je zdrav, naj tudi s Trumpom. Slednji vseeno izgleda mnogo boljše kot Joe
ODGOVORI
2 1
hansola
02. 12. 2025 10.04
Izgleda bolje? V kakšnem smislu? Govori 100x večje bedarije kot jih je Biden kadarkoli.
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
02. 12. 2025 10.01
Bogati imajo denar in si lahko podaljšujejo življenje.
ODGOVORI
0 0
Kritikizstajerske
02. 12. 2025 09.59
+3
Nizi putio niti trump nista zdrava v glavi
ODGOVORI
4 1
Voly
02. 12. 2025 09.59
+3
Morda je fizično to res, kaj pa, če bi mu malo pregledali glavo...
ODGOVORI
6 3
Blue Dream
02. 12. 2025 09.54
+1
Kakor koli že nihče ga ne bo pogrešal.
ODGOVORI
4 3
Blue Dream
02. 12. 2025 10.03
-1
oz. človeštvo ga ne bo pogrešalo
ODGOVORI
0 1
ptuj.si
02. 12. 2025 10.07
Res je, tebe človeštvo ne bo pogrešalo.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
02. 12. 2025 09.51
+5
Bo zdrav umrl mam filing
ODGOVORI
5 0
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 09.47
+4
Brez dvoma,Trump se nikoli ne bi lagal..
ODGOVORI
6 2
Buča hokaido
02. 12. 2025 10.02
😅😅😅
ODGOVORI
0 0
Herba
02. 12. 2025 09.47
+6
Bolj je vprašljivo zdravstveno stanje ameriških volilcev...
ODGOVORI
9 3
ptuj.si
02. 12. 2025 10.08
Še bolj je vprašljivo zdravstveno stanje 400k slovencev, ki so volili leta 2022 Goloba.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
02. 12. 2025 09.43
+2
Trumpov kandidat na volitvah v Nikaragvi pa pokadil za mišjega! trumpu se vse podira, ne vem pa kaj narobe z Melanijo, da živi s takim osebkom!
ODGOVORI
6 4
Blue Dream
02. 12. 2025 09.43
-4
Mu bo Matilda eno bombico vrgla in ga nevtralizirala
ODGOVORI
0 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385