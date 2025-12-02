Trump v 'odličnem zdravstvenem stanju'. Pa je res?

Ameriški predsednik Donald Trump "ostaja v odličnem splošnem zdravstvenem stanju" po "obsežnem zdravstvenem pregledu", je povedal njegov zdravnik v Beli hiši. Kapetan Sean Barbabella je objavil zdravniško poročilo, v katerem je zapisal, da so bili rezultati naprednega slikanja srca in trebuha 79-letnega predsednika popolnoma normalni. Medtem pa nekateri dvomijo v verodostojnost zdravniškega poročila, drugi pa opozarjajo, da gre za neobičajen preventivni pregled.

V zadnjem času demokrati, vključno z guvernerjem Minnesote Timom Walzom, zahtevajo rezultate pregleda zaradi pomislekov glede starosti Donalda Trumpa v njegovem drugem mandatu. V svojem dopisu je Sean Barbabella zapisal, da ni dokazov o zoženju arterij, ki bi poslabšalo pretok krvi, ali o nepravilnostih v Trumpovem srcu ali večjih žilah. Zdravnik je po poročanju BBC dodal, da Trumpov srčno-žilni sistem na splošno "kaže odlično zdravje". Prav tako je urgentni zdravnik ameriške mornarice, ki je služil v Iraku in Afganistanu, dejal, da so rezultati Trumpovega slikanja trebuha pokazali, da "vse deluje v normalnih mejah brez akutnih ali kroničnih težav". V nedeljo je Trump novinarjem povedal, da se z njimi strinja glede rezultatov magnetne resonance. Ko ga je novinar vprašal, kateri del telesa je bil pregledan z magnetno resonanco, je Trump odgovoril: "Nimam pojma. Bila je samo magnetna resonanca - kateri del telesa? Niso bili možgani, ker sem opravil kognitivni test in sem ga odlično opravil."

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trump je aprila opravil letni zdravniški pregled. V dopisu je Barbabella dejal, da je bil namen MR pregleda preventiva, "da se zgodaj odkrijejo težave, potrdi splošno zdravje in zagotovi dolgoročno ohranjanje vitalnosti in funkcionalnosti". Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na tiskovni konferenci povedala, da je objava poročila v skladu z prizadevanji za transparentnost. Dva zunanja zdravnika, ki sta pregledala memorandum, sta za BBC povedala, da magnetna resonanca "običajno ni standardna" za preventivno oskrbo. Dr. Jeffrey A. Linder, vodja splošne interne medicine na Medicinski fakulteti Feinberg Univerze Northwestern, pravi, da v dopisu ni navedeno, ali je bil opravljen MR ali CT pregled, zaradi česar je težko natančno vedeti, kaj točno so zdravniki pregledovali. Linder pravi, da se rutinsko anatomsko slikanje – bodisi MR bodisi CT – pri asimptomatskih bolnikih na splošno odsvetuje, ker morebitna tveganja odtehtajo koristi. In celo pri zdravniških pregledih za vodilne delavce – ki so namenjeni zaposlenim strokovnjakom in vključujejo številne dodatne preiskave – zdravnik pravi, da je še vedno redko, da so rezultati slikanja "popolnoma normalni" brez koronarne kalcifikacije. Trumpa so opazili z oteklimi gležnji in modricami na desni roki, med sestanki pa naj bi dremal. Poleg tega se v javnosti pojavlja veliko dvomov o verodostojnosti zdravniškega poročila. Že nekaj časa se namreč pojavljajo dvomi o njegovem vprašljivem zdravstvenem stanju.