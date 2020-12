Trump v podporo Izraelu zakockal še Zahodno Saharo

Diplomatska otoplitev med Izraelom in Marokom je nov korak Trumpove bližnjevzhodne pobude "Abrahamovih sporazumov", spodbujanja arabskih držav, da sklenejo diplomatske odnose z Izraelom. Maroko je četrti v seriji – po Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu in Sudanu. Za severnoafriško državo je to predvsem simbolična gesta, saj so tesni gospodarski in politični stiki z Izraelom že leta javna skrivnost. Otoplitev sega v šestdeseta, ko sta začeli sodelovati tajni službi držav, v sedemdesetih je bil Maroko posrednik na poti do zgodovinskega mirovnega sporazuma med Izraelom in Egiptom, v devetdesetih, po začetku mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci, sta tudi Rabat in Jeruzalem vzpostavila diplomatske odnose. Prekinila sta jih na prelomu tisočletja ob izbruhu drugega palestinskega upora, intifade, toda pod povrhnjico diplomatskega hlada so se nadaljevali skrivni odnosi med prestolnicama, kar je dokazovalo tudi zlivanje na tisoče izraelskih turistov v državo. Maroko je vseeno potreboval pogajalski dosežek, s katerim bi pred domačo javnostjo upravičil uradno potrditev sodelovanja, ameriška potrditev suverenosti nad Zahodno Saharo pa je izjemna diplomatska zmaga.



Izraelski med

Bela hiša Abrahamove sporazume – ime so dobili po skupnem preroku treh monoteističnih religij, judaizma, krščanstva in islama – označuje za silen preboj pri kovanju miru na Bližnjem vzhodu. Kar je razumljivo, saj je Trump napovedal, da bo njegov vsezmožni zet Jared Kushner sklenil "dogovor stoletja" in prinesel mir med Izraelci in Palestinci. Do tega je vsaj enako daleč, če ne še dlje kot pred štirimi leti, praznino pa so zapolnili s serijo majhnih mirovnih kupčij, pri čemer nobena ne rešuje dejanskih konfliktov, pač pa na formalno raven postavlja prej nekoliko prikrita sodelovanja. Po besedah Ezzedina Fishereja iz Washington Posta sporazumi celo prilivajo olje na ogenj, saj oblikujejo javno koalicijo med Izreaelom in arabskimi režimi proti teokraciji v Iranu. Poleg tega so korak stran od rešitve dveh držav za Izraelce in Palestince, saj je bila normalizacija odnosov z Arabskim polotokom eden od zadnjih korenčkov za Jeruzalem, da bi v zameno zanje Palestincem prepustil vsaj del zasedenih ozemelj. Kar pomeni, da se palestinsko-izraelski spor prej poglablja, kot rešuje. Po besedah Aarona Davida Millerja iz Ustanove Carnegie za mednarodni mir je Trumpova vlada "ves med prihranila za Izrael in ključne arabske države, Palestinci so dobili kis".