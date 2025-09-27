Trump v Portland napotil vojsko: Imate pooblastila za uporabo maksimalne sile

"Na zahtevo ministrice za notranjo varnost Kristi Noem naročam ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj zagotovi vse potrebne enote za zaščito od vojne razdejanega Portlanda in vseh naših objektov zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so oblegani zaradi napadov Antife in drugih domačih teroristov," je zapisal Trump.

V Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred enim od centrov za pridržanje agencije Ice zaradi jeze nad ravnanjem Trumpove vlade, ki je poostrila postopke proti priseljencem brez dokumentov. Mesto je bilo tudi prizorišče obsežnih protestov in spopadov med Trumpovim prvim mandatom po smrti Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 ubila policija.

Podrobnosti glede napovedanih ukrepov predsednika ZDA sicer niso povsem jasne - vključno s tem, na kakšno pravno podlago se bo skliceval pri pooblastilih, da vojska v Oregonu uporabi "maksimalno silo", navaja portal Politico.