Tujina

Trump v Portland napotil vojsko: Imate pooblastila za uporabo maksimalne sile

Portland, 27. 09. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA , N.L.
Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da je ukazal ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj napoti ameriške vojake v Portland v zvezni državi Oregon. Dodal je, da jim daje "pooblastila za uporabo maksimalne sile", če bo to potrebno.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

"Na zahtevo ministrice za notranjo varnost Kristi Noem naročam ministru za vojno Peteu Hegsethu, naj zagotovi vse potrebne enote za zaščito od vojne razdejanega Portlanda in vseh naših objektov zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so oblegani zaradi napadov Antife in drugih domačih teroristov," je zapisal Trump.

V Portlandu že več mesecev potekajo protesti pred enim od centrov za pridržanje agencije Ice zaradi jeze nad ravnanjem Trumpove vlade, ki je poostrila postopke proti priseljencem brez dokumentov. Mesto je bilo tudi prizorišče obsežnih protestov in spopadov med Trumpovim prvim mandatom po smrti Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 ubila policija.

Podrobnosti glede napovedanih ukrepov predsednika ZDA sicer niso povsem jasne - vključno s tem, na kakšno pravno podlago se bo skliceval pri pooblastilih, da vojska v Oregonu uporabi "maksimalno silo", navaja portal Politico.

Nemiri na ulicah Los Angelesa, kamor je Trump junija poslal vojsko.
Nemiri na ulicah Los Angelesa, kamor je Trump junija poslal vojsko. FOTO: AP

Zvezni zakon iz leta 1878 predsedniku namreč na splošno prepoveduje uporabo zveznih vojaških sil za izvrševanje zakonov v ZDA.

Bela hiša in ministrstvo za obrambo se za zdaj nista odzvala na prošnje za komentar, dodaja Politico.

Morebitna napotitev vojske v Portland bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.

KOMENTARJI (28)

Veščec
27. 09. 2025 18.52
Uf,to pa bo fight
ODGOVORI
0 0
StayALive
27. 09. 2025 18.54
Mislim da en zvezne sile ZDA ponavadi ustavijo motoristi. Tako kot Afganistzanci naprimer.
ODGOVORI
0 0
StayALive
27. 09. 2025 18.52
+1
Legalna miroljubna osamosvojitev zvezne države ZDA je možna samo preko ustavne spremembe ali soglasja večine držav in Kongresa, pri čemer mora država pridobiti mandat državljanov in skleniti dogovor o dolgovih, državljanstvu, varnosti in premoženju. Brez tega je vsaka enostranska secesija protiustavna in bi vodila v pravni ali celo oboroženi konflikt. Zato je realna pot do samostojen države ZDA samo oborožena obramba. Z jedrsko bombo.
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
27. 09. 2025 18.51
+4
Državljanske voje ne bo, ker je ne more biti, ker večina teh kateri razbijajo so ileglani migranti.
ODGOVORI
5 1
patogen
27. 09. 2025 18.50
+1
Ko je Car Nikolaj v Rusiji klonil pred njimi leta 1917, so uvedli najhujšo diktaturo v zgodovini v imenu naprednega. Upajmo, da Trump ne ponovi napake Carja Nikolaja.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
27. 09. 2025 18.49
-2
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
2 4
Artechh
27. 09. 2025 18.53
kva si tecn
ODGOVORI
0 0
razumi če lahko
27. 09. 2025 18.53
Kakšni SDS Golob in Tina sta se prva prilizovala in stopila do njega a si to spregledal ?!
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
27. 09. 2025 18.48
+5
Ko jih v Franciji, Angliji ali na Nizozemskem tepejo, zapirajo pa je to demokratično dejanje predvsem ŠVEDSKA kjer si ljudje ali policija ponoči brez vojske v predele mesta ne upa.
ODGOVORI
6 1
Artechh
27. 09. 2025 18.43
-1
Bravo Trump. Dovolj tega liberalnega terorizma
ODGOVORI
5 6
toncek baloncek
27. 09. 2025 18.42
+2
Predsednik za svoje ljudi bravo Trump.
ODGOVORI
6 4
Zmaga Ukrajini
27. 09. 2025 18.52
+1
A tak, ki je nad svoje ljudi (ki dejansko plačujejo ameriško vojsko), le to poslal nad njih same, torej nad svoj lasten narod?
ODGOVORI
1 0
Justice4all
27. 09. 2025 18.42
+5
Dejansko imajo USA državljansko vojno,a buh ne daj,da jo tako imenuješ...
ODGOVORI
6 1
StayALive
27. 09. 2025 18.40
-3
Tako kot je bila Jugoslavija – ustava sicer ni dovoljevala enostranske odcepitve brez konsenza, a v praksi so se države odcepile. Tako bo tudi tule. Svobodo je mogoče doseči samo z silo. Tako kot večino drugih stvari !
ODGOVORI
1 4
walter2
27. 09. 2025 18.36
+6
Glede na to v katera mesta je že poslal Nacionalno gardo in zdaj še aktivira vojsko za Portland bi človek pomislil,da Ameriki ne manjka veliko do državljanske vojne.
ODGOVORI
7 1
Jani.
27. 09. 2025 18.35
+3
Priseljenec brez dokumentov? Vozi domov. Bravo Donald 🙂
ODGOVORI
10 7
Infiltrator
27. 09. 2025 18.35
-2
Ta senilen starc bo ves svet spravil v vojno in se lastno drzavo v državljansko.....
ODGOVORI
7 9
c00kies
27. 09. 2025 18.34
+3
Ironija, ko ZDA zibelka demokracije , globalni policist, ki seje "demokracijo" po svetu, prav sedaj žanjejo lastno "demokracijo" in to na lastnih tleh 🫣
ODGOVORI
6 3
luckyss.1
27. 09. 2025 18.34
+2
Portland je greznica katero je možno rešiti samo z silo. Dobra poteza najboljšega predsednika USA.
ODGOVORI
9 7
borjac
27. 09. 2025 18.33
+2
Trump je poslal vojsko v Los Angeles , Washington , Portland , in bo pošiljal vojsko vse prek po ZDA , kjerkoli se mu bo zljubilo , ČE BI se to dogajalo v Venezueli , Kitajski , Rusiji , Zambiji ali bilo kje v Afriki ali pa v Evropi ali ????? , bi na vse grlo Trump in Ameriški kongres kričali , da se je v teh državah zrušila demokracija , dogodil državni udar itd. ..... v ZDA pa lahko Trump v diktatorskem stilu dela kar hoče .....tako kot Putin , Netanjahu in ......
ODGOVORI
7 5
Gobert Rolob
27. 09. 2025 18.51
...in Holob
ODGOVORI
0 0
StayALive
27. 09. 2025 18.33
-2
No tole pa je začetek državljanske vojne v ZDA. Države Amerike se bodo odcepile nekako tako kot Slovenija od Jugoslavije.
ODGOVORI
6 8
Artechh
27. 09. 2025 18.53
in kako bodo to naredile? vojska je na federal nivoju samo.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
27. 09. 2025 18.30
-3
Bravo Trump.
ODGOVORI
10 13
klop12
27. 09. 2025 18.29
+0
Ta je res de.... Sam nej počaka na volitve,se bo vse 10x vrnlo. Lihkar je vse meje podrl in bo vse dovoljeno,tudi max kazen za zatiralskega predsednika
ODGOVORI
9 9
PoldeVeliki
27. 09. 2025 18.31
-1
Ne bo, ker dela tisto zac kar je bil izvoljen. Ljudje so ga volili,da deportira ileglace in to dela.
ODGOVORI
8 9
klop12
27. 09. 2025 18.32
-1
Ne dela tega
ODGOVORI
3 4
Ici
27. 09. 2025 18.29
+4
Trump bi moral počasi na pregled k psihologu. Pri njegovih letih in pri tako odgovorni službi bi to moralo biti obvezno.
ODGOVORI
12 8
