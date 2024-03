Trump v primeru poraza na volitvah napovedal 'krvavi pokol' v ZDA

Med govorom namreč Trump ni mogel uporabljati svojega prikazovalnika besedila, zato se je moral znajti sam. Sicer večni kritik Bidnove starosti in njegovega duševnega stanja se je tokrat namučil z izgovorjavo najpreprostejših besed. Njegov govor ni ostal preslišan, Biden ga je pokomentiral že na sobotni večerji v klubu Gridiron, kjer se tradicionalne večerje udeležujejo politiki in novinarji že od leta 1880. "En kandidat je prestar in duševno neprimeren za predsednika, drugi pa sem jaz," je dejal zbranim. "Ne povejte mu, misli, da se bori proti Obami." Ob tem je Biden spomnil na več podobnih dogodkov, ko je 77-letni Trump zamenjal sedanjega predsednika z njegovim demokratskim predhodnikom.

Vendar je Trump v svojem govoru omenil tudi nekoliko bolj temačne napovedi, ko je dejal, da ZDA čaka "krvavi pokol", če bo na volitvah ponovno izgubil in bo Biden nadaljeval s svojim predsedovanjem. Svoje izjave ni pojasnil, je pa govoril v kontekstu avtomobilske industrije in gospodarstva, piše Guardian.

"Če ne bom izvoljen, bo to krvavi pokol. To bo še najmanj, to bo krvavi pokol za državo," je opozarjal. Tiskovni predstavnik Bidnove kampanje James Singer pa je nemudoma odgovoril na Trumpove pripombe, da si očitno želi "še en 6. januar". "Američani mu bodo novembra letos prizadejali še en volilni poraz, ker še naprej zavračajo njegov ekstremizem, njegovo naklonjenost nasilju in željo po maščevanju."

"Lahko bi pogledali definicijo krvavega pokola in to bi lahko bila gospodarska katastrofa," pa mu je v bran stopil republikanski kolega, ki je bil sicer kritičen do njega, senator iz Louisiane Bill Cassidy. Podobno je, presenetljivo, dejal tudi Mike Pence, nekdanji podpredsednik, ki pa ta teden ni želel podpreti Trumpove vnovične kandidature. "Jasno je govoril o vplivu uvoza, ki uničuje ameriško avtomobilsko industrijo," je komentiral v oddaji Face the Nation na televiziji CBS.

Trump je med govorom ponovil tudi neutemeljene trditve, da tuje države v ZDA pošiljajo svoje zapornike in bolnike v psihiatričnih ustanovah, zopet se je spravil na priseljence in nekatere celo označil za živali. "Ne vem, ali jim pravite ljudje, po mojem mnenju niso ljudje," je komentiral. "Vendar tega ne smem reči, ker radikalna levica pravi, da je to grozno."