Trump: Rešilo me je to, da sem slučajno pogledal na zaslon, stran od množice

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je dal prvi intervju po poskusu atentata, ki je zgrozil svet. Povedal je, da je po napadu prejel klice ljudi iz vse države, in poudaril, da želi ta zgodovinski trenutek izkoristiti za združitev države. Pojasnil je, da ga je pred smrtjo rešilo to, da se je obrnil stran od množice in pogledal na zaslon, čeprav sicer pogled redko odvrne od občinstva.

OGLAS

Dan po tem, ko ga je 20-letni Thomas Matthew Crooks ustrelil in lažje ranil, je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump dal prvi ekskluzivni intervju za Washington Examiner.

Ameriški republikanci sicer začenjajo nacionalno konvencijo v Milwaukeeju, predvidoma v četrtek pa bodo Trumpa že tretjič od leta 2016 potrdili za predsedniškega kandidata. "Govor, ki sem ga nameraval imeti v četrtek, bi bil impresiven, bil bi brutalen," je dejal in nadalje pojasnil, da bi bil to verjetno eden najbolj neverjetnih govorov. "Zdaj bo to povsem drugačen govor," je pojasnil, saj da ga bo zaradi napada spremenil.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Poskus atentata Donalda Trumpa icon-picture-layer-2 1 / 3

Sprva je načrtoval govor, ki bi bil osredotočen predvsem na politiko sedanjega predsednika Joeja Bidna, zdaj pa naj bi bil govor bolj osredotočen na enotnost. "Mislim, da bi bilo res slabo, če bi po vsem skupaj začel tarnati o tem, kako grozni so vsi, kako zlomljeni so. Zdaj bom imel govor, ki združuje," je naznanil. Trump je prepričan, da je sobotni napad povsem spremenil volilno kampanjo, kar pa priznavajo tako republikanci kot demokrati. Kot pravi, je po napadu prejel klice ljudi z vseh koncev ZDA, ki pripadajo različnim družbenim slojem in imajo različne politične pripadnosti.

Pred smrtjo ga je rešil pogled na zaslon Washington Examiner poroča, da Trump ne more nehati razmišljati o tem, kako je glavo premaknil v delčku sekunde, preden je strelec, ki ga je nameraval ubiti, pritisnil na sprožilec. V intervjuju je Trump povedal, da ga je pred smrtjo rešilo to, da se je obrnil stran od množice in pogledal na veliki zaslon, ki je visel desno od njega in na katerem so bili prikazani statistični podatki o migracijah, ki jih je uporabljal v svojem govoru.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Da bi bolje videl zaslon, je glavo obrnil desno in malo navzgor in prav v tej milisekundi je krogla švignila mimo in oplazila njegovo uho, namesto da bi mu prebila lobanjo, kot je to verjetno načrtoval atentator. "Redko odvrnem pogled od množice. Če tega ne bi naredil prav v tistem trenutku, se danes verjetno ne bi pogovarjali, kajne?" je povedal. Trump je utrpel krvavo rano na ušesu, drugih poškodb pa ni imel.

Donald Trump po napadu FOTO: Profimedia icon-expand

"To je priložnost za združevanje države. To priložnost sem dobil," je dejal nekdanji predsednik. V nedeljo zjutraj je na družbenem omrežju Resnica objavil, da je "sam Bog preprečil, da bi se zgodilo nepredstavljivo" in da se "ne bo bal". Tudi v intervjuju za Washington Examiner je poudaril, da je preživel zaradi Boga. Številni so to, da je sploh preživel, označili za čudež.

Pojasnil je tudi, zakaj je dvignil roko Obrazložil je tudi zdaj že legendarno fotografijo, ki bo po vsem sodeč zaznamovala volitve. Gre za fotografijo, na kateri ima okrvavljen obraz in visoko dvignjeno roko.

Streljanje na Trumpovem shodu FOTO: AP icon-expand

Pojasnil je, da je medtem, ko ga je tajna služba skušala spraviti na varno, roko visoko v zrak dvignil zato, da bi ljudem sporočil, da je v redu. "In da gre Amerika naprej, mi gremo naprej, da smo močni," je razložil. Ob tem, ko je dvignil roko, je tudi vzkliknil "borba, borba, borba".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Energija, ki je v tistem trenutku prihajala od ljudi tam – samo stali so; težko je opisati občutek, a vedel sem, da ves svet gleda. Vedel sem, da bo o tem dogodku pisala zgodovina, in vedel sem, da moram sporočiti, da sem v redu," je povedal.