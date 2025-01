Trump v prvih urah predsedovanja izrekel že več kot 20 laži

Novi predsednik ZDA Donald Trump je med ukrepi v svojem drugem mandatu napovedal tudi pogostejšo smrtno kazen. Katere spremembe še odmevajo? Ob tem so tuji mediji že analizirali njegove govore in ugotovili, da je že v prvih urah navrgel več kot 20 laži.

Področje migracij - ameriško državljanstvo je odrekel vsem otrokom, ki se v ZDA rodijo družinam nezakonitih priseljencev ali če imajo starši začasne vize. To je bil po le nekaj urah na položaju že povod za napoved prvih tožb. Smrtna kazen naj bi bila odslej pogostejša in grozi nezakonitim priseljencem, ki so bili obsojeni za hujše zločine. Prepoved omrežja TikTok je odložil za 75 dni in Kitajski predlaga deljeno lastništvo. Trumpova vlada bo priznavala dva spola - moškega in ženskega, ukinil je tudi zaščito transspolnih oseb pred diskriminacijo v zdravstvu. Ni pa uresničil svojih napovedi glede carin na izdelke iz Kanade, Mehike in Kitajske. Odločitev je odložil do 1. februarja.

Trump je prepoved omrežja TikTok odložil za dobra dva meseca. FOTO: AP icon-expand

O čem je lagal? Ameriški CNN je denimo izpostavil njegovo izjavo, da se po svetu praznijo zapori in psihiatrične klinike, ljudje pa si nato utrejo pot v ZDA. Da za takšno trditev ni nikakršnih dokazov, pravi CNN in dodaja, da se je število zapornikov po svetu od leta 2021 do leta 2024 povečalo na slabih 11 milijonov. Med lažne so uvrstili tudi njegovo izjavo o Kitajski, ki, tako pravi Trump, ni plačevala niti 10 centov carine, dokler ni postal predsednik. ZDA carine na izdelke iz Kitajske poznajo že od leta 1789. Španijo pa je uvrstil v tako imenovano skupino BRICS, kjer so Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Španije ni med njimi, je pa vsem državam, ki so v skupini, zagrozil s 100 odstotnimi carinami na njihove izdelke. Pet odstotkov BDP-ja za Nato? V Ovalni pisarni je Trump ob podpisovanju ukrepov dejal tudi, da bodo morale zaveznice Nata, tudi Slovenija, plačevati pet odstotkov BDP-ja za zavezništvo, za nas to pomeni kar 3,2 milijarde na leto, sicer bo Amerika izstopila iz Nata. Trumpove grožnje o izstopu iz Nata niso nič novega, nenehno jih je ponavljal že v prvem mandatu, ampak izstop je na vse mogoče načine bolj zapleten in bi imel večje posledice kot pa umik Amerike iz Svetovne zdravstvene organizacije ali Pariškega podnebnega sporazuma, kar je že ukazal včeraj.