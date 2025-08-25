Trump v Washingtonu oborožil nacionalno gardo, vojsko pošilja v Chicago in Baltimore

Del nacionalne garde, ki patruljira po Washingtonu, je začel nositi strelno orožje. Trumpova administracija pa razmišlja tudi o napotitvi vojske v Chicago in nekatera druga mesta pod vodstvom demokratov, kot sta Baltimore in New York. Trump pravi, da gre za prizadevanja za zmanjšanje kriminala. Na Trumpa medtem letijo očitki o "poskusu ustvarjanja krize" v državi.

Nekatere enote nacionalne garde, ki patruljirajo po Washingtonu, so po navodilih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začele nositi strelno orožje. Gre za stopnjevanje vojaške prisotnosti v skladu z navodili, ki jih je konec prejšnjega tedna izdal Trumpov obrambni minister. Uradnik z obrambnega ministrstva je za Associated Press (AP) neuradno povedal, da bodo nekatere enote na določenih misijah oborožene s pištolami, druge pa s puškami. Vojaki so pooblaščeni za uporabo orožja za samoobrambo, uradnik Bele hiše za NBC News pa je povedal, da nacionalna garda ne izvaja aretacij in bo še naprej varovala zvezno premoženje. Kot je pojasnil, so vojaki nacionalne garde napoteni v Washington v prizadevanju za zmanjšanje kriminala.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odredil dovoljenje za nošenje orožja približno 2000 pripadnikom nacionalne garde, poroča AP. Večina pripadnikov garde bo nosila pištole M17, medtem ko bo manjše število oboroženo s puškami M4, je poročal NBC News. Trump je napotitev vojakov predstavil kot usklajena prizadevanja za boj proti kriminalu in brezdomstvu v prestolnici. Takšne napotitve namreč niso pogoste in se običajno uporabljajo kot odziv na naravne nesreče ali državljanske nemire. Enote so začele nositi službeno orožje v nedeljo, so sporočili iz delovne skupine, ki je prevzela upravljanje policijskega nadzora v prestolnici. Dodali so, da vojaška pravila določajo, da se sila uporablja "le kot zadnja možnost in izključno kot odziv na neposredno grožnjo smrti ali hudih telesnih poškodb". Poudarili so, da so sile zavezane ohranjanju "varnosti in dobrega počutja" prebivalcev Washingtona. Na ulicah Washingtona zdaj patruljira na tisoče pripadnikov nacionalne garde in zveznih organov pregona, kar občasno sproža proteste lokalnih prebivalcev.

Načrti za napotitev vojske v Chicago, Baltimore, New York ...

Napotitev vojske in oboroženih pripadnikov nacionalne garde predstavlja Trumpovo prizadevanje, da bi nadvladal pooblastila zveznih in lokalnih oblasti. V okviru tega razmišlja tudi o širitvi napotitev v druga mesta, ki so pod vodstvom demokratov, kot so Chicago, Baltimore in New York. Ameriški mediji poročajo, da Pentagon že pripravlja načrte za namestitev ameriške vojske v Chicagu. Guverner zvezne države Illinois je zato Trumpa obtožil, da "poskuša ustvariti krizo". Viri, ki so seznanjeni z načrti Pentagona, so za Washington Post povedali, da ameriško obrambno ministrstvo preučuje več možnosti, med drugim tudi mobilizacijo več tisoč pripadnikov nacionalne garde v Chicagu že septembra.

Trump je v petek novinarjem dejal, da je "Chicago v kaosu", za to okrivil župana mesta Brandona Johnsona in namignil: "To je verjetno naslednje, kar bomo uredili." Novinarjem v Beli hiši je še razkril: "In potem bomo pomagali v New Yorku." Tudi demokratski guverner Marylanda, Wes Moore, je kritiziral Trumpovo razkazovanje mišic zvezne oblasti v Washingtonu. Predsednika pa je prejšnji teden povabil na obisk zvezne države Maryland, da se pogovorita o javni varnosti in se sprehodita po ulicah. Trump se je v nedeljo na ponudbo guvernerja Marylanda, da naj se mu pridruži na ogledu Baltimora, odzval z besedami, da bi morda namesto tega "poslal vojake". "Wes Moore ima zelo slabo statistiko na področju kriminala, razen če ne bo prirejal svojih podatkov o kriminalu, kot to počnejo mnoge druge modre države," je zapisal Trump. "Če pa bo Wes Moore potreboval pomoč, kot jo je Gavin Newscum potreboval v Los Angelesu, bom poslal vojake, kot se dogaja v bližnjem Washingtonu, in hitro očistil kriminal," je dodal.

Očitki o 'poskusu ustvarjanja krize' v državi