Trump v Washingtonu oborožil nacionalno gardo, vojsko pošilja v Chicago in Baltimore

Nekatere enote nacionalne garde, ki patruljirajo po Washingtonu, so po navodilih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začele nositi strelno orožje. Gre za stopnjevanje vojaške prisotnosti v skladu z navodili, ki jih je konec prejšnjega tedna izdal Trumpov obrambni minister.
Uradnik z obrambnega ministrstva je za Associated Press (AP) neuradno povedal, da bodo nekatere enote na določenih misijah oborožene s pištolami, druge pa s puškami.
Vojaki so pooblaščeni za uporabo orožja za samoobrambo, uradnik Bele hiše za NBC News pa je povedal, da nacionalna garda ne izvaja aretacij in bo še naprej varovala zvezno premoženje. Kot je pojasnil, so vojaki nacionalne garde napoteni v Washington v prizadevanju za zmanjšanje kriminala.
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odredil dovoljenje za nošenje orožja približno 2000 pripadnikom nacionalne garde, poroča AP.
Večina pripadnikov garde bo nosila pištole M17, medtem ko bo manjše število oboroženo s puškami M4, je poročal NBC News.
Trump je napotitev vojakov predstavil kot usklajena prizadevanja za boj proti kriminalu in brezdomstvu v prestolnici. Takšne napotitve namreč niso pogoste in se običajno uporabljajo kot odziv na naravne nesreče ali državljanske nemire.
Enote so začele nositi službeno orožje v nedeljo, so sporočili iz delovne skupine, ki je prevzela upravljanje policijskega nadzora v prestolnici. Dodali so, da vojaška pravila določajo, da se sila uporablja "le kot zadnja možnost in izključno kot odziv na neposredno grožnjo smrti ali hudih telesnih poškodb". Poudarili so, da so sile zavezane ohranjanju "varnosti in dobrega počutja" prebivalcev Washingtona.
Na ulicah Washingtona zdaj patruljira na tisoče pripadnikov nacionalne garde in zveznih organov pregona, kar občasno sproža proteste lokalnih prebivalcev.
Načrti za napotitev vojske v Chicago, Baltimore, New York ...
Napotitev vojske in oboroženih pripadnikov nacionalne garde predstavlja Trumpovo prizadevanje, da bi nadvladal pooblastila zveznih in lokalnih oblasti. V okviru tega razmišlja tudi o širitvi napotitev v druga mesta, ki so pod vodstvom demokratov, kot so Chicago, Baltimore in New York.
Ameriški mediji poročajo, da Pentagon že pripravlja načrte za namestitev ameriške vojske v Chicagu. Guverner zvezne države Illinois je zato Trumpa obtožil, da "poskuša ustvariti krizo".
Viri, ki so seznanjeni z načrti Pentagona, so za Washington Post povedali, da ameriško obrambno ministrstvo preučuje več možnosti, med drugim tudi mobilizacijo več tisoč pripadnikov nacionalne garde v Chicagu že septembra.
Trump je v petek novinarjem dejal, da je "Chicago v kaosu", za to okrivil župana mesta Brandona Johnsona in namignil: "To je verjetno naslednje, kar bomo uredili." Novinarjem v Beli hiši je še razkril: "In potem bomo pomagali v New Yorku."
Tudi demokratski guverner Marylanda, Wes Moore, je kritiziral Trumpovo razkazovanje mišic zvezne oblasti v Washingtonu. Predsednika pa je prejšnji teden povabil na obisk zvezne države Maryland, da se pogovorita o javni varnosti in se sprehodita po ulicah. Trump se je v nedeljo na ponudbo guvernerja Marylanda, da naj se mu pridruži na ogledu Baltimora, odzval z besedami, da bi morda namesto tega "poslal vojake".
"Wes Moore ima zelo slabo statistiko na področju kriminala, razen če ne bo prirejal svojih podatkov o kriminalu, kot to počnejo mnoge druge modre države," je zapisal Trump. "Če pa bo Wes Moore potreboval pomoč, kot jo je Gavin Newscum potreboval v Los Angelesu, bom poslal vojake, kot se dogaja v bližnjem Washingtonu, in hitro očistil kriminal," je dodal.
Očitki o 'poskusu ustvarjanja krize' v državi
Demokrati so krepitev vojaške prisotnosti v nekaterih mestih označili za strankarsko politiko, Trumpa pa obtožili, da skuša uveljaviti svojo predsedniško avtoriteto s taktiko strašenja. Izpostavljajo, da so glavne tarče te nove politike mesta s temnopoltim vodstvom.
Moore je dejal, da je Trumpa povabil v Maryland, "ker se zdi, da uživa v tej blaženi nevednosti" glede izboljšanja stopnje kriminala v Baltimoru. Po porastu med pandemijo, ki je bil skladu z nacionalnim trendom, je stopnja nasilnega kriminala v Baltimoru upadla. 200 umorov, o katerih so poročali lani, se je zmanjšalo za 24 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom in za 42 odstotkov v primerjavi z letom 2021, kažejo podatki mestnih oblasti. Med letoma 2023 in 2024 pa se je skupna nasilna kriminaliteta zmanjšala za skoraj osem odstotkov, premoženjska kazniva dejanja pa za 20 odstotkov, navaja AP.
"Predsednik ves svoj čas posveča govorjenju o meni. Jaz pa svoj čas posvečam govorjenju o ljudeh, ki jim služim," je Moore dejal v nedeljo v pogovoru za televizijo CBS. Trumpa pa je obtožil, da širi laži o javni varnosti v Marylandu, še navaja AP.
Demokratski guverner Illinoisa J. B. Pritzker je dejal, da v Chicagu ni izrednih razmer, ki bi upravičevale napotitev pripadnikov nacionalne garde v to mesto.
"Donald Trump poskuša ustvariti krizo, politizirati Američane, ki služijo v uniformi, in še naprej zlorablja svojo moč, da bi odvrnil pozornost od bolečine, ki jo povzroča družinam," je Pritzker zapisal na X. "Še naprej bomo upoštevali zakon, se zavzemali za suverenost naše države in ščitili prebivalce Illinoisa," je dodal.
Župan Chicaga, Brandon Johnson, je dejal, da mesto ne potrebuje "vojaške okupacije" in da jo bo preprečil s tožbo. Poudaril je, da jih Bela hiša ni obvestila o morebitni vojaški namestitvi. "Svoje človečnosti se ne bomo prepustili temu tiranu," je Johnson v nedeljo dejal za MSNBC. "Lahko vam povem, da ima mesto Chicago dolgo zgodovino odpora proti tiraniji in proti tistim, ki želijo spodkopati interese delovnih ljudi," je dodal.
Trump je nekatera največja mesta v državi, ki jih vodijo demokrati s temnopoltimi župani in večinsko-manjšinskim prebivalstvom, večkrat opisal kot nevarna in umazana. Župan Baltimora Brandon Scott je temnopolt, prav tako Moore. Tudi okrožje Columbia in New York imata temnopolte župane.
