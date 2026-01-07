Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump: Venezuela bo ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte

Washington, 07. 01. 2026 06.58 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
K.H. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer po krajevnem času sporočil, da bo začasna venezuelska vlada ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte. Kot je dodal na svojem družbenem omrežju Truth Social, bodo ZDA to nafto prodale po tržni ceni, sam pa bo poskrbel, da bo denar uporabljen v korist prebivalcev Venezuele in ZDA.

"Prosil sem ministra za energetiko Chrisa Wrighta, naj ta načrt nemudoma izvede. Naftni tankerji bodo nafto odpeljali neposredno v pristanišča za razkladanje v ZDA," je objavil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da gre za nafto visoke kakovosti, za katero veljajo sankcije.

Objava prihaja nekaj dni po tem, ko so ameriške sile v Caracasu zajele voditelja Venezuele Nicolasa Madura in njegovo ženo ter ju odpeljale v New York, kjer sta obtožena trgovine z mamili.

Preberi še ZDA umikajo del obtožb proti Maduru za vodenje narkokartela

Ameriški časnik Wall Street Journal je v torek poročal, da se namerava Trump v petek v Beli hiši – ko bi lahko vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev o ustavnosti njegovih carin – sestati s predstavniki velikih ameriških naftnih družb Chevron, ConocoPhillips in Exxon Mobil ter drugimi domačimi proizvajalci, da bi razpravljali o naložbah v venezuelski naftni sektor.

Trump je že v soboto napovedal, da bodo ameriške naftne družbe vložile milijarde dolarjev v obnovo zastarelih zmogljivosti Venezuele, vlada pa jim bo to povrnila ali pa si bodo povrnile same z dobičkom od prodaje nafte.

Chevron je trenutno edina ameriška naftna družba, ki posluje v Venezueli, ostala podjetja pa so se v času nacionalizacije naftne industrije pod predsednikom Hugom Chavezom umaknila.

trump venezuela maduro nafta

ZDA ne izključujejo možnosti vojaškega prevzema Grenlandije

Velikanski ledeni bloki, ki se spremenijo v pravljične umetnine

SORODNI ČLANKI

ZDA umikajo del obtožb proti Maduru za vodenje narkokartela

Stavil na aretacijo Madura in zaslužil skoraj pol milijona dolarjev

Slovenec v živo opazoval Madura pred sodnikom: 'Bil je miren, stal je'

Maduro in njegova žena sta se izrekla za nedolžna

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brbre
07. 01. 2026 08.11
Tudi za njega raste palica.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
07. 01. 2026 08.11
Nisem preenečen, ker to znajo ležidje, saj so židje največji kradljivci v zgodovini človeštva? Katera je najbogatejša družina na svetu ina kako je prišla do svojega megalomanskega premoženja? Kraja, kar je največja vrlina židov in da ne bo pomote, ponosni so na to!
Odgovori
0 0
AlNiCo
07. 01. 2026 08.11
Baraba kradljivka. Vse za denar. Tudi Trump bodo nekoč sodili. Upam, da ne bo prej uničil svet. Američani smilite se mi. Nekoč tako opevana dežela upanja, sedaj pa...
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
07. 01. 2026 08.09
Piratstvo v polnem teku, zahod samo še pleni po svetu lol… 😂
Odgovori
0 0
Neža001
07. 01. 2026 08.08
Mafijski pristop - ugrabiš predsednika in za odkupnino zahtevaš nafto. Ogabno.
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
07. 01. 2026 08.08
prodali pa nam po &44749x ceni
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
07. 01. 2026 08.07
Pokvarjeni do kraja ta Trump in njegov avtokratsko diktatorski sistem.Blefirajo,lažejo,kradejo,zavajajo.
Odgovori
+9
9 0
myomy
07. 01. 2026 08.07
Kaj pa, če bi ZDA Venezueli sprostile sankcije in blokado na prodajo nafte? Saj jo znajo sami tudi prodati po tržni ceni, Kekec en. Pravljičar.
Odgovori
+9
10 1
wsharky
07. 01. 2026 08.06
bravo Slovenski zet
Odgovori
-4
2 6
SpamEx
07. 01. 2026 08.05
Škoda da je zgrešil tisti na strehi takrat. Bi nas rešil teh oranžnih muk
Odgovori
+9
9 0
gongash
07. 01. 2026 08.05
In prodali.jo bodo evropi po 4x ceni 🤡
Odgovori
+7
7 0
roten
07. 01. 2026 08.05
Ja pa jade
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
07. 01. 2026 08.04
EU politiki so mokre cunje
Odgovori
+8
8 0
Professor
07. 01. 2026 08.04
Klasična kraja. Kaj pravijo v ZN? Kaj pravi evropska politična "elita", ki še vedno, brez našega dovoljenja, pošilja naš davkoplačevalski denar v Ukrajino?
Odgovori
+8
8 0
Spijuniro Golubiro
07. 01. 2026 08.03
Spet nisi splužo
Odgovori
+3
4 1
simc167
07. 01. 2026 08.03
ogabnež oranžni
Odgovori
+8
9 1
NeXadileC
07. 01. 2026 08.01
Gre za težko nafto, ki omogoča zelo visoke zaslužke.
Odgovori
+5
5 0
Brus1234
07. 01. 2026 08.00
Kako je ta človek pokvarjen, dokazuje vsak dan. Karma, racek, karma!!
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Našli so jo mrtvo
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Ste že pospravili božično drevo?
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428