Trump: Venezuela bo ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte

Objava prihaja nekaj dni po tem, ko so ameriške sile v Caracasu zajele voditelja Venezuele Nicolasa Madura in njegovo ženo ter ju odpeljale v New York, kjer sta obtožena trgovine z mamili.

"Prosil sem ministra za energetiko Chrisa Wrighta, naj ta načrt nemudoma izvede. Naftni tankerji bodo nafto odpeljali neposredno v pristanišča za razkladanje v ZDA," je objavil ameriški predsednik Donald Trump . Dodal je, da gre za nafto visoke kakovosti, za katero veljajo sankcije.

Ameriški časnik Wall Street Journal je v torek poročal, da se namerava Trump v petek v Beli hiši – ko bi lahko vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev o ustavnosti njegovih carin – sestati s predstavniki velikih ameriških naftnih družb Chevron, ConocoPhillips in Exxon Mobil ter drugimi domačimi proizvajalci, da bi razpravljali o naložbah v venezuelski naftni sektor.

Trump je že v soboto napovedal, da bodo ameriške naftne družbe vložile milijarde dolarjev v obnovo zastarelih zmogljivosti Venezuele, vlada pa jim bo to povrnila ali pa si bodo povrnile same z dobičkom od prodaje nafte.

Chevron je trenutno edina ameriška naftna družba, ki posluje v Venezueli, ostala podjetja pa so se v času nacionalizacije naftne industrije pod predsednikom Hugom Chavezom umaknila.