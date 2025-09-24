Svetli način
Tujina

Trump verjame, da lahko Ukrajina nazaj pridobi vsa ozemlja

New York, 24. 09. 2025 06.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
164

Ameriški predsednik Donald Trump je v nepričakovani objavi na svojem družbenem omrežju zatrdil, da je Ukrajina ob podpori Evrope in Nata sposobna pridobiti nazaj vsa ozemlja, izgubljena po začetku ruske invazije. Ocenil je tudi, da se Rusija zaradi vojne, ki traja že tri leta in pol, sooča z resnimi gospodarskimi težavami.

Ameriški predsednik Donald Trump je presenetil z objavo, ki pomeni velik preobrat v njegovem odnosu do vojne v Ukrajini. Medtem ko je bil še pred kratkim skeptičen do možnosti Kijeva, pogosto kritiziral ukrajinsko vodstvo in izražal naklonjenost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je zdaj sporočil, da lahko Ukrajina obnovi svoje izvirne meje. Ob tem je ocenil, da je Rusija v velikih gospodarskih težavah ter da je vojna, ki bi jo "prava vojaška sila dobila v manj kot tednu dni", razgalila rusko šibkost.

Trump je zapisal, da lahko Ukrajina s časom, potrpežljivostjo ter finančno podporo Evropske unije in Nata pridobi nazaj vse svoje ozemlje. Dodal je, da bo Washington še naprej zagotavljal orožje Natu, "da ga ta uporabi, kakor želi". Rusijo pa je označil za "papirnatega tigra", saj po njegovem mnenju ni sposobna doseči hitre zmage v spopadu, ki že več kot tri leta izčrpava njeno gospodarstvo in prebivalstvo.

Donald Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN
Donald Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

Po njegovem bo lahko Ukrajina, ko bodo ljudje po vsej Rusiji izvedeli, kaj se v resnici dogaja v tej vojni in kako ta vpliva na njih, povrnila svoja ozemlja v okviru mednarodno priznanih meja. K temu je dodal, da bo ta na koncu mogoče še večja, kot prej.  "Kakor koli že, obema državama želim vse dobro," je svoj zapis zaključil Trump.

Objavo je Trump delil kmalu po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v New Yorku, kjer sta bila oba prisotna na Generalni skupščini Združenih narodov. Na tem srečanju je ameriški predsednik Zelenskega označil za "velikega moža" in ga pohvalil, da vodi "peklensko dober boj".

Donald Trump in Volodimir Zelenski
Donald Trump in Volodimir Zelenski FOTO: AP

 "Zelo spoštujem boj, ki ga bije Ukrajina, pravzaprav je neverjeten," je dejal Trump in dodal, da bi moral Nato sestreliti ruska letala, če bi vstopila v zračni prostor držav članic. Ob vprašanju, ali bi takšno dejanje podprle ZDA, je bil nekoliko zadržan in odgovoril, da je to "odvisno od okoliščin".

Zelenski je po srečanju sporočil, da bo Trumpu poročal o razmerah na fronti ter mu prinesel "dobre novice". Dodal je, da se bosta pogovarjala tudi o varnostnih jamstvih in načinih za povečanje pritiska na Rusijo.

Donald Trump Ukrajina Rusija
KOMENTARJI (164)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Japa Jade
24. 09. 2025 09.06
+1
Trump verjame tudi v Božička.
ODGOVORI
1 0
Hujošgrimošjanoš
24. 09. 2025 09.06
+2
Po porocanju novinarjev leseni ruski droni letijo 1000km dalec, mednarodni zracni prostor je postal estonski, rusom pa po skoraj treh letih še vedno ni zmanjkalo lopat, krampov, cipov s pralnih strojev, pa ceprav sankcije delujejo in je rusija ze dve leti gospodarsko bankrotirala. Kaksne lazi nabijate mediji, to je res sramota.
ODGOVORI
2 0
Planetmiru
24. 09. 2025 09.05
+3
Trump je tipični gnili kapitalist, ki ga zanima zgolj denar. Dokler bo trajala vojna, bo on prodajal orožje, ki ga bomo, zaradi naših slepih politikov, drago plačevali Evropejci. Trumpa prav niče ne zanima koliko ljudi bo umrlo na eni ali drugi strani, kolikim ljudem se bo v EU zaradi tega bistveno znižal standard, samo da Ameriki gre dobro. Tisti, ki njegovo izjavo razume drugače je v velikanski zmoti. Tudi v 2. svetovni vojni, ko so ljudje v Evropi stradali in ostajali brez vsega, so se v Ameriki na veliko zabavali in niti približno niso čutili posledic vojne. Tako bo tudi sedaj.
ODGOVORI
4 1
Zmaga Ukrajini
24. 09. 2025 09.08
Kako hecno spet krulite russofilići kakor veter piha. Če pa bi trampelj izjavil nasprotno (da Ukrajina ne bi smela dobiti nazaj SVOJEGA ozemlja), bi bil pa zate in ostale russofiliće čudovit mirovnik. Neverjetno kakšni hinavci ste.
ODGOVORI
0 0
Odrešenik666
24. 09. 2025 09.03
+2
Beri med vrsticami. Nato in EU financno podpirata nadaljevanje vojne, Ukrajina tagotovi kanonfutr, USA veselo prodajajo orozje.
ODGOVORI
3 1
vicente
24. 09. 2025 09.03
+1
tudi tista ki so jih odkupili Američani ???
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
24. 09. 2025 09.01
+1
A bodo ITALIJANI tudi dobili nazaj svoje ozemlje ISTRO in ostalo do Ljubljane, prašam za soseda ??
ODGOVORI
3 2
modelx
24. 09. 2025 08.58
+3
in rusi praktično osvobodili kupjansk. toliko o povrnitvi ozemlja
ODGOVORI
6 3
Rudar
24. 09. 2025 09.03
-1
Misliš okupirali.
ODGOVORI
2 3
ACC0
24. 09. 2025 08.57
+1
če je to vse res grem takoj kupit kapico MAGA. Bravo trump.
ODGOVORI
4 3
Vakalunga
24. 09. 2025 08.57
+0
A Palestince ni omenil tu gre za drugačne zadeve..Tu si Palestinci prisvajajo tuje OZEMLJE..??
ODGOVORI
3 3
Quercus
24. 09. 2025 08.56
+6
Klasičen Trump pač: danes reče eno, jutri nekaj povsem drugega. On pač menjuje svoja stališča po tekočem traku. Se ne bi čudil, če bi se npr. čez en mesec ves nasmejan pojavil v Moskvi pri Putinu:) Mene bolj preseneča to, da ga sploh še kdo jemlje resno, razen naivnega Zelenskega.
ODGOVORI
8 2
Primula1
24. 09. 2025 08.56
+5
A iraško orožje za množično uničenje so kavboji že našli?
ODGOVORI
7 2
Muca ne grize
24. 09. 2025 08.52
-3
To se pa strinjam Trump ima prav.
ODGOVORI
3 6
komarec
24. 09. 2025 08.50
+10
Trump je tudi že marsikaj obljubljal, uresničilo se ni nič.
ODGOVORI
12 2
Zmaga Ukrajini
24. 09. 2025 08.50
-6
Vsaka normalna vojska bi v primerih, kot so se zgodili v Baltiku, sestrelila tujega vsiljivca, zlasti pa še v situaciji, ko je ta tuji vsiljivec zanetil vojno v soseščini. Tudi Turčija je kar nekajkrat opozarjala mosskviće naj spoštujejo turški zračni prostor, ko so leteli bombardirat Sirijo, pa so bili preveč objestni in arogantni, da bi to upoštevali. Ko so Turki končno sestrelili enega, ni prišlo do WW3, ampak je mosskovija nenadoma zelo dobro vedela kje se začne turški zračni prostor.
ODGOVORI
7 13
Rudar
24. 09. 2025 08.52
-2
Točno tako.
ODGOVORI
5 7
Vakalunga
24. 09. 2025 08.56
+5
Na Baltiku obstaja Mednarodni zračni prostor tam lahko letajo VSI..Ne samo NATO IN NJIHOVI HLAPCI.
ODGOVORI
8 3
Zmaga Ukrajini
24. 09. 2025 08.58
-1
jokcaj russofilka. Potem naj se držijo mednarodnega zračnega prostora, a ne? Joj, si "bistra" kot jabolčni sok.
ODGOVORI
3 4
alicante1234
24. 09. 2025 09.07
Problem Baltika je, da so Američani pred kratkim rekli, da več ne bodo financirali njihove vojske, kar znaša približno 7 milijard dolarjev letno. Estonci so zato predstavili javnosti prelet ruskih letal kot zastraševanje, čeprav so letala letela po vnaprej dogovorjeni liniji na morju iz Rusije v rusko enklavo Kaliningrad. Skratka, če ni nevarnosti, ni denarja.
ODGOVORI
0 0
Fluxx
24. 09. 2025 08.49
+7
Ah zdej spet sezona prodaje orozja torej 😂
ODGOVORI
8 1
GMajky
24. 09. 2025 08.48
+9
tale trumpel se sam ne ve vec kaj bluzi! enkrat tko, drugic kontra, spet tretjic cisto drugace!!! spoka naj svoje militante na svojo celino, mi bomo pa ze kako!!!murikanska oporisca po evropi bi mogli zapret in jih sterat domov!!!
ODGOVORI
11 2
blef
24. 09. 2025 08.48
+12
Moti me, ker folk strašijo z Rusijo. To so manipulacije. Ne vem čemu služijo. Rusija ne more napasti Poljsko, baltske države....celo evropo. To je zavajanje. Rusija to ne more in verjamem, da si niti ne želi.
ODGOVORI
15 3
Rudar
24. 09. 2025 08.50
-3
Predvsem ne more, drugače verjamem da bi.
ODGOVORI
6 9
Letnik 1964
24. 09. 2025 08.52
-3
napade lahko samo končalo bi se slabo za Sovjete
ODGOVORI
3 6
mario7
24. 09. 2025 08.47
+9
Kdo le se bo boril v ukrajini, ker ukrajincev skoraj ni več.
ODGOVORI
11 2
Rudar
24. 09. 2025 08.56
-3
Od kje ti ta podatek? Blic, Telegram.....
ODGOVORI
1 4
destrikk@live.com
24. 09. 2025 09.01
+1
Od tik tok i telegram se vidimo kako folka lovijo po ceste ko psi lutalice...ukrainckov bez miljarde od eu ne bi zdrzali ni mesec
ODGOVORI
2 1
Zmaga Ukrajini
24. 09. 2025 09.04
-2
hahahaha,... neverjetno kako "skrenjene" imajo tile russofilići. In medtem so URADNE mosskovitske informacije (podatki iz njihovega pristojnega ministrstva), da bo mosskovija ZARADI VOJNE V UKRAJINI v naslednjih 50 letih imela 25 % (ČETRTINO !!!) manj prebivalstva. Zato ne čudi, da sprejemajo tako noro zakonodajo, ki bi ljudi prisilili k porokam, večji rodnosti, itd. Ta pa sanja, da Ukrajincev ni več🤣🤣🤣. Le s kom se potem mosskvići sploh še bojujejo v Ukrajini?🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 2
Wolfman
24. 09. 2025 08.47
+7
A vi ljudje res mislite, da Trump pomaga Ukrajini? ha ha
ODGOVORI
7 0
Mukec
24. 09. 2025 08.46
+3
Ta pa je pajac ja. Vsak dan drugo mnenje kot naš Golob.
ODGOVORI
4 1
