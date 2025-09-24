Trump verjame, da lahko Ukrajina nazaj pridobi vsa ozemlja

Ameriški predsednik Donald Trump je v nepričakovani objavi na svojem družbenem omrežju zatrdil, da je Ukrajina ob podpori Evrope in Nata sposobna pridobiti nazaj vsa ozemlja, izgubljena po začetku ruske invazije. Ocenil je tudi, da se Rusija zaradi vojne, ki traja že tri leta in pol, sooča z resnimi gospodarskimi težavami.

Ameriški predsednik Donald Trump je presenetil z objavo, ki pomeni velik preobrat v njegovem odnosu do vojne v Ukrajini. Medtem ko je bil še pred kratkim skeptičen do možnosti Kijeva, pogosto kritiziral ukrajinsko vodstvo in izražal naklonjenost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je zdaj sporočil, da lahko Ukrajina obnovi svoje izvirne meje. Ob tem je ocenil, da je Rusija v velikih gospodarskih težavah ter da je vojna, ki bi jo "prava vojaška sila dobila v manj kot tednu dni", razgalila rusko šibkost. Trump je zapisal, da lahko Ukrajina s časom, potrpežljivostjo ter finančno podporo Evropske unije in Nata pridobi nazaj vse svoje ozemlje. Dodal je, da bo Washington še naprej zagotavljal orožje Natu, "da ga ta uporabi, kakor želi". Rusijo pa je označil za "papirnatega tigra", saj po njegovem mnenju ni sposobna doseči hitre zmage v spopadu, ki že več kot tri leta izčrpava njeno gospodarstvo in prebivalstvo.

Donald Trump na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN FOTO: AP

Po njegovem bo lahko Ukrajina, ko bodo ljudje po vsej Rusiji izvedeli, kaj se v resnici dogaja v tej vojni in kako ta vpliva na njih, povrnila svoja ozemlja v okviru mednarodno priznanih meja. K temu je dodal, da bo ta na koncu mogoče še večja, kot prej. "Kakor koli že, obema državama želim vse dobro," je svoj zapis zaključil Trump. Objavo je Trump delil kmalu po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v New Yorku, kjer sta bila oba prisotna na Generalni skupščini Združenih narodov. Na tem srečanju je ameriški predsednik Zelenskega označil za "velikega moža" in ga pohvalil, da vodi "peklensko dober boj".

Donald Trump in Volodimir Zelenski FOTO: AP