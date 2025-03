Trump: Verjamem, da bodo ZDA priključile Grenlandijo. Za našo varnost gre

Če je pred dobrim desetletjem svet zgroženo spremljal Putinovo priključitev ukrajinskega polotoka Krim, pa zdaj s podobnimi težnjami razburja ameriški predsednik Donald Trump. Znova in znova namreč ponavlja, da bo Grenlandija postala del ozemlja ZDA. Nazadnje je svoje kolonialistične težnje izrazil med srečanjem z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem.

Novinarji so Trumpa v Ovalni pisarni vprašali tudi o njegovi želji po prevzemu Grenlandije. "Mislim, da se bo to zgodilo. Prej o tem nisem veliko razmišljal, a sedim s človekom, ki bi lahko bil zelo pomemben. Veš, Mark, to potrebujemo za mednarodno varnost," je ameriški predsednik dejal generalnemu sekretarju Nata.