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Trump vidi Orbana na čelu ZN. Kakšne so njegovo možnosti za uspeh?
Ali se bo nekdanji madžarski premier Viktor Orban po političnem porazu v domovini potegoval za vplivni položaj na vrhu Združenih narodov? Na čelu te mednarodne organizacije naj bi ga po navedbah več virov videl ameriški predsednik Donald Trump. Kako dolga pa je pot do tega prestižnega položaja? In čigavo podporo Orban že ima?
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