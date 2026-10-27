Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump vidi Orbana na čelu ZN. Kakšne so njegovo možnosti za uspeh?

New York, 27. 10. 2026 19.13 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Žana Vertačnik
Donald Trump in Viktor Orban

Ali se bo nekdanji madžarski premier Viktor Orban po političnem porazu v domovini potegoval za vplivni položaj na vrhu Združenih narodov? Na čelu te mednarodne organizacije naj bi ga po navedbah več virov videl ameriški predsednik Donald Trump. Kako dolga pa je pot do tega prestižnega položaja? In čigavo podporo Orban že ima?

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Viktor Orban Združeni narodi Donald Trump politika diplomacija

16 let na bolniški, do 800.000 evrov na računu: zdaj gre pred sodišče

24ur.com Bo Orban prevzel vodenje Združenih narodov?
24ur.com Lahko Orban sploh izgubi?
24ur.com Lahko predsednik Fife postane prvi mož Združenih narodov?
24ur.com Kaj bo storil Viktor Orban? Več sto protestnikov zahteva njegov odstop
24ur.com Kako je Magyar postal Orbanov najresnejši tekmec
24ur.com ZDA z močno podporo Orbanu: 'Vaš uspeh je naš uspeh'
24ur.com Tanja Fajon omenjena kot potencialna kandidatka za generalno sekretarko OZN
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
27. 10. 2026 20.22
Sigurno ga bo JJ podprl pri tem predlogu. Že prej je prodal precej slovenskih firm in tudi zemlje prijatelju iz Madžarske za financiranje strankarskih medijev in verjetno tudi stranke
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Srečni starši bodo vzgojili srečnega otroka
Srečni starši bodo vzgojili srečnega otroka
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive
Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive
zadovoljna
Portal
Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala
Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede
Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
vizita
Portal
Resnica o diagnozi Christine Applegate in tveganja napačnih ocen
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
cekin
Portal
Airbnb je rekel dovolj: tega gostitelji po novem ne bodo smeli več zahtevati
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Izgubil poročni prstan, nato pa so se pred vrati pojavili trije hobiti
Čas neusmiljeno briše legende: Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva
Čas neusmiljeno briše legende: Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva
Je to recept za srečno življenje?
Je to recept za srečno življenje?
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
dominvrt
Portal
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
Lepa, a nevarna: priljubljena sobna rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Lepa, a nevarna: priljubljena sobna rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
okusno
Portal
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto
Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
voyo
Portal
Sedem
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022