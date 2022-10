Trump vložil tožbo zoper CNN zaradi obrekovanja

"CNN je skušala uporabiti svoj ogromen vpliv - domnevno kot zaupanja vreden vir novic - da bi tožnika očrnila v zavesti svojih gledalcev in ga politično porazila," so v 29-stranski tožbi navedli Trumpovi odvetniki.

"Kot del svojih usklajenih prizadevanj, da bi politično ravnotežje nagnila v levo, je CNN poskušala tožnika očrniti z vrsto vedno bolj škandaloznih, lažnih in obrekljivih oznak, kot so rasist, ruski hlapec, upornik in nazadnje Hitler," je še navedeno v tožbi.