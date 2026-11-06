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Trump vodjo kabineta Susie Wiles zamenjal s Stephenom Millerjem

Washington, 06. 11. 2026 20.30 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Stephen Miller in Susie Wiles

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social oznanil, da bo dosedanjo vodjo kabineta Bele hiše Susie Wiles zamenjal njen namestnik Stephen Miller, eden glavnih arhitektov ostre politike Trumpove vlade proti priseljencem. Miller bo položaj prevzel v ponedeljek.

Predsednik je Susie Wiles pohvalil za njeno delo in sporočil, da se bo preselila v njegovo "politično operacijo", kjer bo nadaljevala sodelovanje z njegovo ekipo. "Rad bi se ji zahvalil za njeno služenje na položaju vodje kabineta. Odlično je opravila svoje delo," je zapisal Donald Trump in ob tem označil Stephena Millerja za enega svojih najbolj zaupanja vrednih svetovalcev.

Poteza po mnenju ameriških političnih analitikov pomeni, da Trump po torkovem porazu republikancev na vmesnih volitvah ne namerava sodelovati z novo demokratsko večino v kongresu, ampak se pripravlja na zaostrovanje političnih spopadov, poroča televizija MS NOW.

Ameriški mediji so pred dnevi poročali, da je Millerjev položaj namestnika vodje kabineta Bele hiše resno ogrožen, med drugim zaradi prve dame Melanie Trump, ki naj bi bila jezna nanj zaradi izgona njenih prijateljev iz ZDA. Ni jasno, za katere prijatelje naj bi šlo, vendar pa je medij Independent poročal, da naj bi Trump nato okrcal Millerja, češ da pretirava z deportacijami.

Miller velja za enega glavnih arhitektov ostre politike Trumpove vlade proti priseljencem, ki je med drugim privedla do smrti dveh ameriških državljanov v Minnesoti. Na položaju namestnika vodje kabineta Bele hiše je usmerjal politiko in od agencij, kot je služba za priseljevanje in carine (Ice), zahteval dnevno normo najmanj 3000 deportacij, poroča Politico.

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