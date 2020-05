Trump izgublja volivce, ki so mu leta 2016 pomagali do zmage

Tako imenovani sovražniki so leta 2016 veliko bolj sovražili demokratsko kandidatko Hillary Clintonkot Trumpa, ki ga večina Američanov takrat ni poznala, razen po tem, da je zabaven, brez dlake na jeziku, bogat in ima lepo soprogo. Glede na vzporedne ankete volitev 2016 je Trump to kategorijo volivcev dobil s prednostjo 17 odstotkov.

V tem košu so skupaj volivci senatorja Bernieja Sandersa drugi demokrati, neodvisni volivci in razočarani republikanci. Ankete kažejo, da ta skupina zdaj veliko bolj podpira demokrata Josepha Bidnakot Trumpa. Anketa Monmouth je pretekli teden ugotovila, da Biden med temi volivci vodi pred Trumpom za približno 40 odstotkov, kar zaleže za kar četrtino registriranih volivcev.