Trump ali Biden: kakšna bo politika ZDA, če zmaga eden ali drugi?

"Eden od razlogov, da volimo Bidna, je Trump in eden od razlogov, da volimo Trumpa, je Biden," je eden od komentarjev, ki povzame razmišljanje tistih Američanov, ki niso navdušeni nad nobenim od predsedniških kandidatov. A to sta edini izbiri, ki ju imajo. In vsaka izbira ponuja povsem različno prihodnjo pot oziroma politiko, ki ju predstavljata in zagovarjata republikanski kandidat in aktualni predsednik Donald Trump ter demokratski kandidat in nekdanji podpredsednik Joseph Biden.

Čeprav Biden morda ne velja za najboljšega predsedniškega kandidata, kar jih je bilo, pa velja za dostojnega človeka. Za razliko od zamerljivega in samosvojega Trumpa, je Biden sposoben graditi konsenz. Američanom vliva upanje, da bo povrnil red v vladanje doma in po svetu.

Po drugi strani je Trump med volilno kampanjo napadal nasprotnika in odvračal pozornost od svoje zgrešene politike. Kot je dejala komentatorka televizije Fox News in nekdanja državna senatorka iz Ohia Capri Cafaro: "Vladanje in politika nista spremenila Trumpa, ampak obratno."Trump je s svojim vedenjem državniško politiko naredil bolj konfliktno in neolikano. Medije označuje za lažnive, njegov priljubljen kanal za komuniciranje z javnostjo pa so družbena omrežja, na katerih obračunava z demokrati in svojimi kritiki.