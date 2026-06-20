Trump vztraja: Melonijeva me je neprestano prosila za skupno fotografijo

"Italijanska premierka Giorgia Meloni me je med srečanjem G7 v Franciji večkrat prosila za fotografijo z mano," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju in dodal, da Melonijeva v Italiji sploh ni priljubljena, ker je zavrnila Združene države Amerike, "državo, ki Italijo resnično ljubi in ščiti, ko je šlo za preprečevanje, da bi Iran pridobil ali razvil jedrsko orožje."
Dodal je, da si Meloni želi ponovnega prijateljstva z ZDA, da bi si izboljšala svoj politični položaj, kar je pospremil z zapisom "Ne, hvala!!!".
V zapisu je Trump stresel jezo na Melonijevo tudi zato, ker Američanom ni dovolila uporabe italijanskih pristajališč in vzletno-pristajnih stez med vojno z Iranom. Marca je namreč Italija po hitrem postopku ameriškim bombnikom zavrnila uporabo baze na Siciliji.
Obmetavanje z očitki, kdo je koga prosil za fotografiranje, se je začelo v petek, ko je Trump v intervjuju dejal, da je Melonijeva verjetno vesela, da sta se v francoskem Evianu pogovarjala. "Ni mi bilo treba govoriti z njo. Ne vem, kaj naj rečem. Prosila me je, naj se slikam z njo. Tako zelo se je želela slikati z mano. Ne bi se slikal, a mi je bilo žal zanjo."
"Italija in jaz nikoli ne prosimo. Nekatere stvari si zaslužijo takojšen odziv. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda," je dodala osupla premierka. Zaradi Trumpovih izjav je italijanski zunanji minister Antonio Tajani odpovedal obisk ZDA, ki je bil predviden za nedeljo in ponedeljek.
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