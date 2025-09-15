Svetli način
Tujina

Trump Washingtonu zagrozil z uvedbo izrednih razmer

Washington, 15. 09. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 36 minutami

STA , D.L.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo, če bo treba, v ameriški prestolnici razglasil izredne razmere in jo "federaliziral", potem ko je županja Washingtona Muriel Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z zvezno Službo za priseljevanje in carine (ICE).

Washington
Washington FOTO: Shutterstock

Donald Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da je zvezna vlada s svojimi ukrepi samo v nekaj tednih dosegla, da je Washington iz enega najbolj nevarnih mest v ZDA "in celo na svetu" postal eno najbolj varnih, kjer skoraj ni več kriminala.

Po njegovih besedah pa je "pod pritiskom radikalnih levih demokratov" županja prestolnice Muriel Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z Ice pri aretacijah domnevnih nezakonitih priseljencev.

"Če bi to dopustil, bi se kriminal znova vrnil. Prebivalcem in podjetjem v Washingtonu D.C., ne skrbite, sem z vami in tega ne bom dopustil. Razglasil bom nacionalne izredne razmere in po potrebi uvedel federalizacijo," je zapisal. Pri tem ni pojasnil, kaj je imel v mislih s federalizacijo. Na varnostnem področju bi to morda lahko pomenilo, da bi washingtonska policija v primeru izrednih razmer prešla pod nadzor zveznih oblasti.

Trump je januarja ob prevzemu položaja napovedal, da bodo izgnali "milijone in milijone" ilegalnih priseljencev. S ciljem zatiranja kriminala in v podporo izgonu nezakonitih priseljencev je nato v več ameriških mest, ki jih vodijo demokrati, poslal tudi nacionalno gardo, kar je sprožilo množične proteste. Med temi mesti je tudi prestolnica, ki ga zaradi tega toži.

Donald Trump Washington izredne razmere Muriel Bowser ICE federalizacija
Sir Oliver
15. 09. 2025 12.21
Čist tko, kam dajo potem te brezdomce?
Uporabnik-1442225
15. 09. 2025 12.19
Carine naj jim dvigne
SkrajnoDesni
15. 09. 2025 12.18
Zakaj demokrati nonstop kontrirajo pa tudi če gre za njihovo osebno varnost? A dejansko ljudje hočejo met na tisoče brezdomcov v mestu, da moraš dobesedno izbirati ulice v katero lahko zaviješ?
klop12
15. 09. 2025 12.14
+0
nakladalo oranžno, njemu čist zares ne moreš NIČ verjet
Kimberley Echo
15. 09. 2025 12.12
Državljanska vojna v ZDA bo kmalu, lahko pa se to zgodi tudi UK.
Drugorazredni Turk
15. 09. 2025 12.08
+4
Trumpvo razmišljanje je sledeče. Kar pride iz njegovih ust je vse resnica, ne glede na dejstva. Če je on nekaj rekel, potem je to resnica. Vse kar pravijo drugi so radikalci, levičarji. Problem rešen, sploh za tiste z osnovnošolsko izobrazbo.
vlahov
15. 09. 2025 11.48
+2
lepo
