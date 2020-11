Trump z generalom Flynnom začenja serijo pomilostitev

Pomilostitev ni presenečenje, saj je bila že skoraj javna skrivnost, da bo Trump izbrisal grehe enega svojih prvih republikanskih podpornikov in svetovalcev iz časov, ko je najavil kandidaturo za predsednika države. Bolj je presenetljivo, kako je pustil, da se je Flynn tri leta soočal s pravno dramo. V tem času je primer postal tako politično vroča tema, da je Trump segel v ogenj šele po volilnem torku, ko odziv ne more več vplivati na razplet. General je v tem času za najbolj goreče pristaše odhajajočega predsednika postal simbolna žrtev "globoke države", demokrati ga označujejo za novo zlorabo predsedniških pooblastil in erozijo pravne države. Flynnove težave so se začele konec leta 2016 med postopkom prenosa oblasti med vlado predsednika Baracka Obame in ekipo Trumpa. Ameriški obveščevalci so s pomočjo telefonskega prisluškovanja takratnemu ruskemu veleposlaniku Sergeju Kisljaku zajeli pogovore s Flynnom, najspornejša pa je bila njegova prošnja, naj se Rusija ne odzove preostro na sankcije, ki jih je Obama uvedel zaradi vmešavanja Moskve v ameriške volitve.

General je podpredsedniku Miku Penceu zagotovil, da z veleposlanikom nista govorila o sankcijah. Ko so se v medijih pojavile trditve, da to ne drži, je Pence javno ponovil Flynnovo zagotovilo. To je zbudilo skrb uradnikov na pravosodnem ministrstvu, da bi lahko svetovalec za nacionalno varnost postal tarča ruskega izsiljevanja. Flynn je nato enako kot Penceu lagal tudi zvezni policiji, ki ga je januarja 2017 med protiobveščevalno preiskavo o ruskem vmešavanju zaslišala brez odvetnika. Nazadnje ga je dal Trump po komaj 22 dneh odstaviti z mesta svetovalca, kasneje je dejal, da obžaluje "preuranjeno" odločitev. Flynn je nato s posebnim preiskovalcem Robertom Muellerjem, ki je začel preiskavo o morebitnih povezavah med Trumpovo volilno kampanjo in ruskim posegom v volitve, sklenil dogovor o sodelovanju, s katerim je priznal kaznivo laganje FBI. Zaradi sodelovanja s preiskovalci je Mueller sprva predlagal kazen brez odhoda v zapor, toda nato se je odnos med skesancem in tožilci začel sesirjati, dokler ni januarja letos dobil nove odvetniške ekipe, na čelu z razvpito pravnico Sidney Powell, in zahteval umika priznanja, ker naj bi tožilstvo ravnalo napačno.