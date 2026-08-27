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Trump spremenil Ontarijsko jezero v Ameriško jezero

Washington , 27. 08. 2026 20.28 pred 28 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Trump podpisal odlok

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal ukaz, s katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA, v Ameriško jezero. Kot je povedal novinarjem, je sprememba nemudoma stopila v veljavo.

Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim je 'posodobil' ime jezera. Trump pa Kanade ne more prisiliti, da bi sledila njegovemu želenemu poimenovanju, poroča AP. Trump, ki je ukaz podpisal, medtem ko je sedel v Ovalni pisarni, je imel za seboj na stojalu velik napis z zemljevidom Velikih jezer. Nad jezerom Ontario je bilo z velikimi rdečimi črkami zapisano 'Ameriško jezero'. V pisarni je bil še en zemljevid z napisom: 'Naj bodo velika jezera še večja.'

"S takojšnjo veljavnostjo spreminjamo ime Ontarijskega jezera (...). Kanadski uradniki so se do nas obnašali zelo slabo," je novinarjem povedal Trump in dodal, da je o spremembi imena jezera razmišljal že dlje časa.

"Kot veste, smo vzeli nekaj, kar se imenuje Mehiški zaliv, ga preimenovali in zdaj se povsem običajno imenuje Ameriški zaliv. Če torej pomislite, imamo zaliv in imamo jezero. Zdaj potrebujemo samo še ocean. Morda bomo morali spremeniti ime Atlantika oziroma Pacifika. Morda bomo spremenili oba," je še dejal.

Ontarijsko jezero leži ob meji z ZDA in na skrajnem jugu najbolj naseljene kanadske province Ontario, v kateri se med drugim nahajata največje kanadsko mesto Toronto in prestolnica Ottawa.

Napetosti med ZDA in Kanado vrejo, odkar se je Trump januarja lani vrnil v Belo hišo in naznanil niz novih sankcij ter s tem povzročil preobrat v desetletjih proste trgovine med Kanado in ZDA.

Od prekinitve trgovinskih pogovorov med Washingtonom in Ottawo konec prejšnjega tedna pa se je spor med državama le še stopnjeval. Konec minulega tedna so ZDA uvedle 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev vredno kanadsko blago. Kanada je nato napovedala povračilne carine na uvoz iz sosednje države v višini med 15 in 50 odstotkov.

Razlagalnik

Velika jezera so skupina petih med seboj povezanih sladkovodnih jezer v Severni Ameriki, ki ležijo na meji med Združenimi državami Amerike in Kanado. Vključujejo Gornje jezero, jezero Michigan, jezero Huron, jezero Erie in jezero Ontario. Skupaj tvorijo največjo skupino sladkovodnih jezer na svetu po površini in predstavljajo pomembno gospodarsko, prometno in ekološko območje za obe državi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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Mclaren
27. 08. 2026 21.10
Jao, kake neumnosti
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0 0
mr.poper
27. 08. 2026 21.09
Kaj pa ribe in ostali vodni živelj ,a bo zdaj vedel kam spada . Ja zanimivo, kako da se nihče ne ukvarja z tem , očitno je kratkega roka ,saj ima časovno omejen vpliv
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0 0
petb
27. 08. 2026 21.05
In mi se stakim družimo.
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+3
3 0
ReAnDa
27. 08. 2026 20.56
Zlata doba.
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+1
1 0
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