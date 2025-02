Trump z limuzino na dirkališču prestižne Daytone: 'Bolj ameriško ne gre'

Ameriški predsednik Donald Trump je med poletom v Daytona Beach na Floridi sporočil, da se bo udeležil dogodka, ki ljudi vseh družbenih slojev združuje v skupni strasti do hitrosti, adrenalina in vznemirjenja dirke, poroča AP News. "Od rohnenja motorjev na stezi do odmevanja državne himne, ki se dviga po tribunah. Daytona 500 je brezčasen poklon hitrosti, moči in nepopustljivemu duhu, ki dela Ameriko veliko," je dejal.