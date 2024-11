Trump z Muskom na izstrelitvi rakete SpaceX, a ni šlo vse po načrtih

To, da si je izstrelitev ogledal tudi novoizvoljeni predsednik Donald Trump , nakazuje na poglabljanje zavezništva med Trumpom in Elonom Muskom , ki bo imel koristi od nedavne volilne zmage, poroča Sky News.

Pospeševalnik Super Heavy bi se moral po izstrelitvi vrniti v Boca Chico, kjer bi ga morale zgrabiti velike jeklene klešče, nameščene na ogromnem jeklenem stolpu. Vendar pa so to akcijo zgolj štiri minute po začetku testnega leta preklicali, še tri minute kasneje pa je padel v vodo.

To je bil šesti preizkus izstrelitve največje in najmočnejše rakete na svetu, s katero želita SpaceX in NASA astronavte vrniti na Luno, sčasoma pa celo na Mars.

"Preklicali smo vrnitev k stolpu," so povedali v SpaceX-u in dodali, da kriteriji za vrnitev niso bili izpolnjeni, čeprav podjetje ni navedlo, kaj je šlo narobe. Približno uro pozneje je v vodo padla tudi raketa Starship, vendar tokrat v Indijski ocean, ob severni obali Avstralije.

S tokratnim preizkusom so preverjali tudi vžig enega od motorjev v vesolju in testirali toplotno zaščito na krovu vesoljskega plovila. Eden glavnih ciljev SpaceX-a je tudi to, da bi sčasoma lahko na zemljo vrnili in ponovno uporabili celotno raketo Starship, kar bi močno znižalo stroške prevoza tovora in ljudi v vesolje.

NASA je SpaceX-u, da bi omogočil pristanek astronavtov na luni in kasneje več zaporednih misij, plačala več kot štiri milijarde dolarjev (približno 3,8 milijarde evrov), še poroča Sky News.