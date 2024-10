Harrisova z najvišjo podporo v Sloveniji in na Hrvaškem, Trumpa podpirajo Srbi

Kamala Harris ima od omenjenih držav največ podpore na Hrvaškem, kjer bi jo na mestu predsednice ZDA želelo kar 56 odstotkov vprašanih. Drugo najvišjo podporo ima v Sloveniji – podpira jo 46 odstotkov vprašanih, sledijo vprašani iz Bosne in Hercegovine s 36 odstotki, najmanj pa v Srbiji, kjer jo podpira 13 odstotkov vprašanih.

Ravno nasprotno je s podporo Trumpu. Ta ima, kot navaja Al Jazeera, najvišjo podporo prav v Srbiji, kjer ga podpira 49 odstotkov vprašanih, v BiH ga podpira 32 odstotkov, v Sloveniji 29 in na Hrvaškem 18 odstotkov vprašanih.

V anketi, ki so jo opravili med 18. in 21. oktobrom, v njej pa je sodelovalo dobrih 2000 oseb, starih med 18 in 65 let, so preverjali tudi, kaj bi zmaga enega oziroma drugega kandidata pomenila za Evropsko unijo.

Večina državljanov v regiji meni, da se odnos ZDA do EU v primeru zmage Harrisove ne bi bistveno spremenil, medtem ko menijo, da bi izvolitev Trumpa vplivala tudi na ameriško zunanjo politiko. Več kot polovica vprašanih Hrvatov (54 odstotkov) meni, da bi se politika ZDA pod Trumpom do EU poslabšala, prav tako menijo vprašani Slovenci (49 odstotkov), medtem ko več kot polovica od 515 vprašanih Srbov meni, da zmaga Trumpa ne bi vplivala na odnose z EU. 21 oziroma 24 odstotkov vprašanih Srbov sicer ocenjuje, da se bodo odnosi poslabšali oziroma izboljšali.