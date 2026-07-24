Trump z novimi načrti za obdavčitev uvoženega blaga

Carine FOTO: Shutterstock

Od petka ob 00.01 po lokalnem času bodo desetine trgovinskih partneric Združenih držav, od evropskih držav do Kitajske in Indije, za blago, izvoženo v ZDA, plačevale nove carine v višini od 10 do 12,5 odstotka. Po navedbah Urada trgovinskega predstavnika ZDA (USTR) ukrep zajema blago iz 60 držav oziroma trgovinskih partneric, ki predstavljajo 99,4 odstotka vsega ameriškega uvoza. Novi ukrep začne veljati hkrati z iztekom skoraj splošne 10-odstotne carine, ki jo je Trump uvedel v začetku leta po porazu na vrhovnem sodišču.

"Predsednik ne bo dopustil, da bi bili njegova trgovinska politika in širši cilji spodkopani zgolj zato, ker je sodišče ali drug dejavnik omejil uporabo enega od razpoložljivih instrumentov," so na četrtkovem pogovoru z novinarji povedali visoki predstavniki Bele hiše. Brazilija je v četrtek zavrnila uvedbo 12,5-odstotne carine na svoje izdelke ter znova poudarila, da pričakuje vzajemnost v trgovinskih odnosih. Mehiški minister za gospodarstvo pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da "ne vidimo spremembe pri dejanski carinski stopnji, ki jo Mehika trenutno plačuje".

Donald Trump FOTO: AP