Trump z novimi načrti za obdavčitev uvoženega blaga

Od petka ob 00.01 po lokalnem času bodo desetine trgovinskih partneric Združenih držav, od evropskih držav do Kitajske in Indije, za blago, izvoženo v ZDA, plačevale nove carine v višini od 10 do 12,5 odstotka. Po navedbah Urada trgovinskega predstavnika ZDA (USTR) ukrep zajema blago iz 60 držav oziroma trgovinskih partneric, ki predstavljajo 99,4 odstotka vsega ameriškega uvoza.
Novi ukrep začne veljati hkrati z iztekom skoraj splošne 10-odstotne carine, ki jo je Trump uvedel v začetku leta po porazu na vrhovnem sodišču.
"Predsednik ne bo dopustil, da bi bili njegova trgovinska politika in širši cilji spodkopani zgolj zato, ker je sodišče ali drug dejavnik omejil uporabo enega od razpoložljivih instrumentov," so na četrtkovem pogovoru z novinarji povedali visoki predstavniki Bele hiše.
Brazilija je v četrtek zavrnila uvedbo 12,5-odstotne carine na svoje izdelke ter znova poudarila, da pričakuje vzajemnost v trgovinskih odnosih. Mehiški minister za gospodarstvo pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da "ne vidimo spremembe pri dejanski carinski stopnji, ki jo Mehika trenutno plačuje".
Najnovejši ukrep sledi večmesečni preiskavi Urada trgovinskega predstavnika ZDA o domnevni uporabi prisilnega dela pri proizvodnji blaga, izvoženega v Združene države, ter o domnevnem nezadostnem ukrepanju številnih držav za odpravo takšnih praks.
Nove carinske stopnje veljajo za uvoz iz držav, ki zagotavljajo skoraj ves uvoz blaga v Združene države. Iz ukrepa so izvzeti nekateri izdelki, med njimi nafta in zemeljski plin ter proizvodi, ki jih ni mogoče zagotoviti iz domače proizvodnje, so pojasnili predstavniki ameriške administracije. Po njihovih besedah je bil začetek veljavnosti ukrepa časovno usklajen tako, da bi se izognili zapletom, ki bi nastali, če bi nove carine uvedli hkrati z že veljavno skoraj splošno 10-odstotno carino. Dodali so, da si gospodarstvo želi večje predvidljivosti in stabilnosti glede ameriške carinske politike.
To pomeni izrazit zasuk v primerjavi z lanskim letom, ko so se podjetja soočala s pogostimi spremembami Trumpove carinske politike in večkratnim uvajanjem ter umikanjem carin. "Jasno smo slišali sporočilo gospodarstva: podjetja želijo vedeti, kakšno carinsko stopnjo bodo plačevala," je dejal eden od predstavnikov Trumpove administracije. "Ključno sporočilo je, da bo predsednik vedno uporabil vsa razpoložljiva sredstva za uresničitev ciljev svoje trgovinske politike," je dodal.
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