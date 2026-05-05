Trump z novimi kritikami nad papeža: Ogroža veliko katoličanov

Marco Rubio in JD Vance pri paprežu maja 2025. Rubio ta teden prihaja na nov obisk. FOTO: Profimeda

V eni od radijskih oddaj je Trump izjavil, da papež govori, da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje. "Mislim, da ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi," je dodal ameriški predsednik. Papež Leon sicer nikoli ni dejal, da bi Iran moral imeti tako vrsto orožja, je pa večkrat pozval k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu in dialogu, nasprotoval je tudi širjenju konflikta v Libanon. V nagovorih nikoli ni posebej omenjal ZDA ali predsednika Trumpa.

Nova ameriška kritika na račun papeža sicer prihaja ravno v tednu, ko bo Vatikan obiskal ameriški državni sekretar Marco Rubio. V načrtu je tudi srečanje s papežem. Ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Brian Burch je po navedvah Guardiana dejal, da v četrtek pričakuje odkrito srečanje med Rubiom in papežem. Beseda naj bi tekla tudi o sami ameriški politiki, hkrati Burch zanika, da je med Vatikanom in ZDA nastal razkol. Trump je sredi aprila namreč objavil še sliko, ki nakazuje, da ima sam svetniške moči, podobne tistim Jezusa Kristusa. Po številnih kritikah je Trump nato kontroverzno objavo izbrisal. "Nisem politik. Niti najmanjše namere nimam, da bi se z njim spuščal v debate. Sporočilo je ves čas enako – spodbujati mir," se je takrat odzval papež.