Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump z novimi kritikami nad papeža: Ogroža veliko katoličanov

Washington, 05. 05. 2026 16.32 pred 51 minutami 2 min branja 20

Avtor:
N.L.
Donald Trump

Na relaciji Donald Trump – papež Leon XIV. se spet iskri. Ameriški predsednik je papeža obtožil, da ogroža veliko katoličanov, ker trdi, "da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje." Takšne izjave papež sicer nikoli ni dal. Prav ta teden v Vatikan prihaja ameriška delegacija, ki je bila večkrat ostra do trenutnega papeža.

Marco Rubio in JD Vance pri paprežu maja 2025. Rubio ta teden prihaja na nov obisk.
Marco Rubio in JD Vance pri paprežu maja 2025. Rubio ta teden prihaja na nov obisk.
FOTO: Profimeda

V eni od radijskih oddaj je Trump izjavil, da papež govori, da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje. "Mislim, da ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi," je dodal ameriški predsednik.

Papež Leon sicer nikoli ni dejal, da bi Iran moral imeti tako vrsto orožja, je pa večkrat pozval k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu in dialogu, nasprotoval je tudi širjenju konflikta v Libanon. V nagovorih nikoli ni posebej omenjal ZDA ali predsednika Trumpa.

Preberi še Papež v luči spora s Trumpom: 'Po svetu pustoši peščica tiranov'

Nova ameriška kritika na račun papeža sicer prihaja ravno v tednu, ko bo Vatikan obiskal ameriški državni sekretar Marco Rubio. V načrtu je tudi srečanje s papežem.

Ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Brian Burch je po navedvah Guardiana dejal, da v četrtek pričakuje odkrito srečanje med Rubiom in papežem. Beseda naj bi tekla tudi o sami ameriški politiki, hkrati Burch zanika, da je med Vatikanom in ZDA nastal razkol.

Trump je sredi aprila namreč objavil še sliko, ki nakazuje, da ima sam svetniške moči, podobne tistim Jezusa Kristusa. Po številnih kritikah je Trump nato kontroverzno objavo izbrisal. "Nisem politik. Niti najmanjše namere nimam, da bi se z njim spuščal v debate. Sporočilo je ves čas enako – spodbujati mir," se je takrat odzval papež.

Preberi še Po ostrih kritikah Trump izbrisal sliko sebe kot Jezusa Kristusa

Ameriška delegacija naj bi v Italiji gasila tudi druge požare, ki jih je zanetila ostra retorika Trumpa. Ta je namreč okaral tudi italijansko premierko Giorgio Meloni, ki se je javno postavila v bran papežu, prav tako ji je očital, da ni podprla napada na Iran. Rubio se bo srečal tako z Melonijevo kot tudi z italijanskim zunanjim ministrom in vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.

Rubio se je sicer maja lani udeležil papeževe inavguracije, dan kasneje sta imela z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom z njim tudi zasebni pogovor. Izročila sta mu Trumpovo vabilo v Belo hišo, ki ga papež, sicer rojen v Chicagu v ZDA, še ni sprejel.

Donald Trump papež Leon Iran Marco Rubio diplomacija

Evropske stranke med volilno kampanjo zlorabile 1,5 milijona evrov

Norveška odpira tri plinska polja v Severnem morju

24ur.com Papež ostro nad Trumpa, iz Washingtona odgovor: 'Okoli Vatikana je zid, kajne?'
24ur.com Novi papež zaradi kritičnih objav že tarča Trumpove MAGA
24ur.com Po ostrih kritikah Trump izbrisal sliko sebe kot Jezusa Kristusa
24ur.com Kaj bi se zgodilo, če bi za papeža izvolili mladega Američana?
24ur.com Nasprotniki v konklavu: koga so najbolj zmotile papeževe izjave?
24ur.com Trump: Rad bi bil papež
24ur.com Papež Frančišek bo iz Vatikana izselil svojega največjega kritika
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hribovito2020
05. 05. 2026 17.22
Pa kdo je ameriški predsednik, da sodi papežu
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
05. 05. 2026 17.21
Vatikan je danes to kar je bila Moskva pred drugo svetovno vojno. Samo na drugačen način…
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
05. 05. 2026 17.19
Bolnik.Kot Janez.
Odgovori
+1
1 0
mamma mia
05. 05. 2026 17.19
Vsak dan nam samo potrdite tezo,da je človek opravilno nesposoben ,kaj šele voditi ZDA.
Odgovori
0 0
Polde8
05. 05. 2026 17.17
Trumpek je čist zmešan.
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 17.16
Janša je po očetu musliman in se ga to ne tiče.
Odgovori
+2
2 0
sabro4
05. 05. 2026 17.06
Trump teži grozi že vsakemu, bolan človek pač, tako imamo..................ker če pogledamo so ga zadnje čase same grožnje in žaljivke, klasična anglosaksonska vzvišenost aroganca in prepotenca
Odgovori
+1
2 1
Nidani
05. 05. 2026 17.02
Idol naših sektašev...🙄
Odgovori
+4
6 2
rogla
05. 05. 2026 16.57
Trumpu se um mrači, podobno Janši.
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
05. 05. 2026 17.02
A sploh bereš kaj je povedal??
Odgovori
-4
0 4
Lens
05. 05. 2026 16.52
Oranžni je opravilno nesposoben, če ne laže si pa izmišlja tako, da še sam sebi verjame.
Odgovori
+7
8 1
Vera in Bog
05. 05. 2026 16.57
Kaj se je tukaj zlagal ?!
Odgovori
-6
0 6
Nidani
05. 05. 2026 17.04
Da je papež izjavil nekaj, kar ni! Bo šlo?
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
05. 05. 2026 17.06
A znaš brati? Simpatizira z lgbt, drugače pa med vrsticami je povedal ravno to kar trdi Trump
Odgovori
-5
0 5
Nidani
05. 05. 2026 17.15
Si opravilno sposoben? Znaš vsaj svoje vprašanje prebrati?!
Odgovori
+0
1 1
mr.poper
05. 05. 2026 16.51
Da j Bampi, dovolj je .🧌
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
05. 05. 2026 16.50
Katolik je že tako tepen od ljudi potem ga pa še cerkveni vrh zatira. Spomnimo se malo korone kaj so počeli
Odgovori
-3
1 4
Vera in Bog
05. 05. 2026 16.49
Karkoli že dela Trump Vatikan je pa razgalil. To so moderni komunisti
Odgovori
-4
1 5
Vera in Bog
05. 05. 2026 16.48
Zagotovo to je slepi vodnik! Trump ima prav
Odgovori
-6
1 7
petb
05. 05. 2026 16.45
Še sreča, da se Iranci ne uklonijo.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696