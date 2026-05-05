Trump z novimi kritikami nad papeža: Ogroža veliko katoličanov

V eni od radijskih oddaj je Trump izjavil, da papež govori, da je v redu, če ima Iran jedrsko orožje. "Mislim, da ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi," je dodal ameriški predsednik.
Papež Leon sicer nikoli ni dejal, da bi Iran moral imeti tako vrsto orožja, je pa večkrat pozval k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu in dialogu, nasprotoval je tudi širjenju konflikta v Libanon. V nagovorih nikoli ni posebej omenjal ZDA ali predsednika Trumpa.
Nova ameriška kritika na račun papeža sicer prihaja ravno v tednu, ko bo Vatikan obiskal ameriški državni sekretar Marco Rubio. V načrtu je tudi srečanje s papežem.
Ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Brian Burch je po navedvah Guardiana dejal, da v četrtek pričakuje odkrito srečanje med Rubiom in papežem. Beseda naj bi tekla tudi o sami ameriški politiki, hkrati Burch zanika, da je med Vatikanom in ZDA nastal razkol.
Trump je sredi aprila namreč objavil še sliko, ki nakazuje, da ima sam svetniške moči, podobne tistim Jezusa Kristusa. Po številnih kritikah je Trump nato kontroverzno objavo izbrisal. "Nisem politik. Niti najmanjše namere nimam, da bi se z njim spuščal v debate. Sporočilo je ves čas enako – spodbujati mir," se je takrat odzval papež.
Ameriška delegacija naj bi v Italiji gasila tudi druge požare, ki jih je zanetila ostra retorika Trumpa. Ta je namreč okaral tudi italijansko premierko Giorgio Meloni, ki se je javno postavila v bran papežu, prav tako ji je očital, da ni podprla napada na Iran. Rubio se bo srečal tako z Melonijevo kot tudi z italijanskim zunanjim ministrom in vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.
Rubio se je sicer maja lani udeležil papeževe inavguracije, dan kasneje sta imela z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom z njim tudi zasebni pogovor. Izročila sta mu Trumpovo vabilo v Belo hišo, ki ga papež, sicer rojen v Chicagu v ZDA, še ni sprejel.
