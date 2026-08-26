Trump razjezil Kanadčane: Ontarijsko jezero bi preimenoval v Ameriško

Donald Trump je idejo o preimenovanju najvzhodnejšega območja Velikih jezer predstavil nekaj ur pred sporočilom kanadskega premierja Marka Carneyja o vzajemnih carinah na uvoz ZDA v Kanado. "Združene države resno razmišljajo o spremembi imena Ontarijsko jezero v Ameriško jezero. Ne pričakujemo, da bomo z Ontariom še kaj dosti poslovali," je v ponedeljek objavil na svojem družbenem omrežju. Ontario je vodilni trgovinski partner številnih ameriških zveznih držav. Bela hiša je pozneje istega dne na družbenih omrežjih objavila zemljevid ZDA iz lego kock, na katerem je Mehiški zaliv označen s Trumpovim izbranim imenom – Ameriški zaliv.

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"S to idejo se lahko igra, kolikor hoče, a uresničila se ne bo. Kanadčani smo močni," je o najnovejši domislici Trumpa, da bi jezero na meji s Kanado iz Ontaria preimenoval v jezero Amerika, dejala prebivalka Ontaria Patricia Wiseman. Situacija je vseeno nekoliko bolj zapletena. Trump ima namreč po poročanju agencije AP veliko svobode pri tem, kako ameriška vlada prepoznava območja in znamenitosti. Vseeno pa nima moči nad Kanado ali državljani na katerikoli strani meje, da bi njegovo željo o poimenovanju tudi upoštevali. Vendar pa Wisemanova vseeno meni, da ljubezen med Američani in Kanadčani ni zamrla. "Preživljajo prav toliko pretresov kot mi. Upajmo, da se bomo nekega dne lahko ponovno združili," je povedala za agencijo.

'Rad imam ZDA, Kanada pa trenutno z nami ne ravna prav lepo'

Vendar pa nekateri Američani vseeno podpirajo Trumpovo idejo. "Všeč mi je. Rad imam ZDA, Kanada pa trenutno z nami ne ravna prav lepo," je dejal prebivalec in ribič v Port Ontariu v severnem delu zvezne države New York Jim Fetterhoff. Kot primer je omenil kanadske carine za mlečne izdelke in nekatere druge izdelke. "Nič nimam proti Kanadčanom, le proti kanadski vladi," je dodal. ZDA in Kanada, ki si delita mejo ob več Velikih jezerih, vključno z Ontarijskim jezerom, sta že dlje časa v trgovinskem sporu. Trumpova administracija je minuli konec tedna, potem ko so se pogovori med državama prekinili, uvedla 50-odstotne carine na kanadsko blago.

Ontarijsko jezero FOTO: AP

Trump je ob tem zagrozil tudi z novimi 50-odstotnimi carinami na kanadska vozila, avtomobilske dele in jeklo. Carney je ob tem dejal, da ameriške trgovinske težnje kažejo, da želi Washington "uničiti naše glavne industrije", vključno z avtomobili, jeklom in aluminijem. Vodja Ontaria Doug Ford je v ponedeljek Trumpovo napoved o preimenovanju jezera zavrnil in obe državi pozval k nadaljevanju pogajanj. V intervjuju za CNN je sicer priznal, da je spor "postal nekoliko oseben", strinjal pa se je tudi, da bi bilo treba umiriti strasti. Trgovinski boj namreč, kot je poudaril, škoduje obema državama, Kanada in Združene države Amerike pa bi se po njegovem mnenju morale "vrniti za pogajalsko mizo". Toronto je najbolj naseljeno mesto v Kanadi, Ontario pa njena najbolj naseljena provinca. Ontario je tudi največja izvozna destinacija za več kot ducat ameriških zveznih držav.

Ime jezera starejše od obeh držav

Ime jezera izvira iz besede staroselcev Huronov "oniatarí:io", kar pomeni "jezero sijočih voda", in je starejše od evropske naselitve v regiji. Provinca, ustanovljena leta 1867, je dobila ime po jezeru. Mednarodna hidrografska organizacija, katere članici sta tako ZDA kot Kanada, si prizadeva zagotoviti, da so svetovna morja, oceani in plovne vode enotno pregledani in kartirani, nekatere od njih pa tudi poimenuje. Vendar ni enotnega mednarodnega organa, ki bi določal imena mednarodnih vodnih teles.