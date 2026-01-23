Trump z novo temno modrico. Kako jo pojasnjujejo tokrat?

Fotografije s podpisa ustanovne listine Odbora za mir, ki razkrivajo velik vijoličen madež na hrbtni strani dlani ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so v javnosti znova sprožile vprašanja o njegovem zdravju. To namreč ni prvič, da so se temne podplutbe pojavile na koži voditelja ZDA, a Bela hiša je zanje vedno našla pojasnila. Kakšno je bilo tokrat?
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je za Fox News povedala, da se je Trump med dogodkom v Davosu z roko udaril ob vogal mize za podpisovanje.
To sicer ni bilo prvič, da je bil 79-letni predsednik opažen z modrico na roki.
Februarja 2025 so pozorni opazovalci modrico opazili med njegovim srečanjem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Takrat se je zdelo, da je skušal poškodbo prekriti z uporabo ličil.
Leavittova je takrat dejala, da je modrica posledica rokovanja in stranskih učinkov aspirina. Slednjega jemlje kot del "standardnega režima za preprečevanje srčno-žilnih bolezni".
V preteklosti je rane prekrival tudi z gazami in obliži.
Trumpov zdravnik je oktobra po "celovitem pregledu" v Nacionalnem vojaškem medicinskem centru Walter Reed dejal, da predsednik "ostaja v izjemnem zdravstvenem stanju".
"Podatki o srcu in ožilju predsednika Trumpa so popolnoma normalni. Ni dokazov o zoženju arterij, ki bi poslabšalo pretok krvi, ali o nepravilnostih v srcu ali večjih žilah," je dodal. "Srčne komore so normalne velikosti, stene žil so videti gladke in zdrave ter ni znakov vnetja ali strjevanja krvi. Na splošno njegov srčno-žilni sistem kaže odlično zdravje."
