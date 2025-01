Trump z odpuščanji uslužbencev za enakopravnost in spornimi pomilostitvami

Predsednik Trump je v torek pomilostil nekdanjega ustanovitelja in lastnika spletne tržnice Silk Road za trgovanje z mamili ter druge nezakonite dobrine in storitve Rossa Ulbrichta. Poleg tega pa je njegova vlada odredila, da se vse zvezno osebje za raznolikost, enakost in vključevanje (DEI) pošlje na plačan dopust in potem odpusti. Ukrep sledi Trumpovemu izvršnemu ukazu o ukinitvi programov DEI, ki ga je podpisal v ponedeljek.

Ross Ulbricht je od leta 2011 do leta 2013 vodil anonimno digitalno tržnico, znano pod nazivom Silk Road. Ob izreku kazni v San Franciscu leta 2015 je bil star 31 let. Trump je lani med kampanjo liberalcem obljubil pomilostitev Ulbrichta, če ga bodo podprli na volitvah. Ameriški tožilec Preet Bharara je v obtožnici Silk Road opisal kot zbirališče kriminalcev, ki so upali, da bodo lahko anonimno in zunaj dosega organov pregona kupovali in prodajali prepovedane droge ter drugo nezakonito blago in storitve. Trump je v torek na družbenem omrežju Truth Social objavil, da se je prvi polni dan svojega mandata pogovarjal z Ulbrichtovo materjo. "V veselje mi je bilo, da sem pravkar podpisal popolno in brezpogojno pomilostitev njenega sina Rossa. Lopovi, ki so si prizadevali, da bi ga obsodili, so bili nekateri od istih norcev, ki so sodelovali pri oboroževanju vlade proti meni," je zapisal Trump.

Trump podpisuje izvršne ukaze FOTO: AP icon-expand

Odpušča zvezne uslužbence za raznolikost, enakopravnost in vključevanje Hkrati je Trumpova vlada v torek odredila, da se vse zvezno osebje za raznolikost, enakost in vključevanje (DEI) pošlje na plačan dopust in potem odpusti, poroča televizija CBS. Ukrep sledi Trumpovemu izvršnemu ukazu o ukinitvi programov DEI, ki ga je podpisal v ponedeljek. Raznolikost, pravičnost in vključenost so organizacijski okviri za spodbujanje pravične obravnave in polno sodelovanje vseh ljudi, zlasti skupin, ki so bile v preteklosti premalo zastopane ali diskriminirane na podlagi identitete ali invalidnosti.

Kadrovski urad zvezne vlade je vsem ameriškim zveznim agencijam naročil, naj do konca delovnega dne danes vse zaposlene na področju DEI pošljejo na plačan dopust in do istega roka umaknejo vse javne spletne strani, ki se osredotočajo na DEI. Agencije morajo prav tako preklicati vsa usposabljanja, povezana z DEI, in prekiniti vse s tem povezane pogodbe. Zvezne agencije morajo do četrtka pripraviti seznam zveznih uradov in delavcev DEI, do petka prihodnji teden pa pripraviti načrt za izvedbo ukrepa zmanjšanja števila zaposlenih. Cilj ukrepa je izničiti prizadevanja DEI po vsej državi, ki so po mnenju konservativnih kritikov diskriminatorne do skupin, ki niso pripadniki manjšin, kot so beli moški.