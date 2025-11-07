Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump z voditelji držav srednje Azije, bogatih z redkimi zemljami

Washington, 07. 11. 2025 06.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
0

Predsednik ZDA Donald Trump je v Beli hiši gostil voditelje srednjeazijskih držav - Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana, Uzbekistana in Turkmenistana. Po njegovih besedah so prejšnje ameriške vlade to regijo zanemarjale, on pa se zaveda njenega pomena, poročajo ameriški mediji.

Regija je bogata z redkimi zemljami, ki se uporabljajo v industriji visoke tehnologije, Trump pa išče nove vire za ameriška podjetja, potem ko je Kitajska zaradi njegovih carin uvedla omejitve izvoza, poroča televizija ABC.

Trump se je sicer prejšnji mesec v Južni Koreji s kitajskim kolegom Xi Jinpingom dogovoril, da bodo omejitve izvoza preložene za leto dni.

Omenjene države skupno proizvedejo približno polovico vsega svetovnega urana, njihov izvoz rudnin pa je bil doslej usmerjen predvsem v Kitajsko in Rusijo. Ameriške naložbe se tako zdijo dobrodošle.

"V zadnjih tednih je moja vlada okrepila ameriško gospodarsko varnost s sklepanjem sporazumov z zavezniki in prijatelji po vsem svetu, da bi razširili našo oskrbo s ključnimi rudninami," je dejal Trump.

Po besedah predsednika Tadžikistana Emomalija Rahmona ima njegova država neomejene vire ključnih rud, a se nahaja v težkem geopolitičnem položaju, med Rusijo in Kitajsko. "Zaradi tega je partnerstvo z ZDA še toliko pomembnejše. Zelo si želimo nadaljevati tesno sodelovanje na področju varnosti," je povedal.

V času srečanja je skupina ameriških senatorjev predlagala zakon, ki bo razveljavil trgovinske ovire iz časov hladne vojne, zaradi katerih so možnosti ameriških naložb v srednjeazijski regiji omejene.

Trump se je sicer z voditelji pogovarjal tudi o regionalni varnosti, ravnanju kitajskih oblasti z Ujguri in širjenju ruskega vpliva v regiji.

Predsednik Kazahstana, kjer ima Rusija vesoljski center, Kasim Tokajev je ob priložnosti napovedal, da se bo pridružil Trumpovim Abrahamovim sporazumom iz njegovega prvega mandata, ko je nekaj muslimanskih držav - Maroko, Bahrajn in Združeni arabski emirati - normaliziralo odnose z Izraelom.

Kazahstan ima sicer z Izraelom diplomatske odnose vzpostavljene že od leta 1992. Trump je na večerji ponovno izrazil upanje, da se bo sporazumom pridružila tudi Savdska Arabija. Ta to zavrača, dokler ne bo urejena pot do samostojne palestinske države.

azija zda trump voditelji srečanje
Naslednji članek

Ko te ChatGPT napačno usmeri in odtavaš še globlje v gozd

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330