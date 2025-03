Trump sprožil nov val zračnih napadov na jemenske Hutijevce

"Hutijevski razbojniki, ki jih financira Iran, so izstrelili rakete na ameriška letala in ciljali na naše enote in zaveznike," je Donald Trump sporočil na svoji platformi Resnica in dodal, da so njihovo "piratstvo, nasilje in terorizem" stali milijarde dolarjev in ogrozili življenja.

Teh napadov ne bomo tolerirali, je opozoril. "Uporabljali bomo izjemno smrtonosno silo, dokler ne bomo dosegli svojega cilja."