Trump za boj proti kartelom predlagal izstrelitev raket v Mehiko

Donald Trump naj bi večinoma hitro pozabil na lastne zamisli in pobude, zato ga velikokrat enostavno niso vzeli resno, še posebej ko je šlo za najbolj absurdne. Esperjeva knjiga z naslovom "Sveta prisega" predstavlja Trumpa kot neuravnovešeno osebo, ki ne bi smela nikoli priti na vrh ameriške oblasti.

Mark Esper se je tako pridružil drugim nekdanjim članom Trumpove vlade, ki skušajo nekaj zaslužiti s pisanjem knjig, v katerih so za razliko od časa, ko so bili v vladi, zelo odkriti in kritični. Esperja je Trump sicer odpustil takoj po porazu na volitvah 2020 in še pred napadom njegovih privržencev na kongres 6. januarja lani.

Trump je tako glede na trditve Esperja med drugim želel, da policija uporabi strelno orožje proti protestnikom proti policijskemu nasilju po umoru Georgea Floyda v Minneapolisu. Na mejo z Mehiko je želel poslati 250.000 vojakov, kar je Esper po lastnih besedah zavrnil kot neumnost. Prav tako je imel Trump idejo, da bi laboratorije za mamila v Mehiki uničevali kar z raketnimi izstrelki.

Ameriški komentatorji se sedaj sicer sprašujejo, zakaj je Esper bil doslej tiho in ni česa povedal že prej. Žalosten razlog je sicer ta, da se najverjetneje ne bi nič spremenilo, četudi bi kaj povedal. Republikanski kongresniki bi Trumpa ščitili še naprej, kot so ga pri dveh ustavnih obtožbah, Esper pa bi bil izpostavljen napadom in grožnjam.