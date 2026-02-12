Naslovnica
Slovenija

Trump imenoval kandidatko za veleposlanico ZDA v Sloveniji

12. 02. 2026 14.58

Avtor:
A.K. STA
Ameriško veleposlaništvo

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo za kandidatko za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji imenoval diplomatko Asel K. Roberts, so potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Bela hiša je nominacijo Robertsove že poslala v senat. Kandidatka za veleposlanico bo morala zdaj uspešno prestati zaslišanje pred senatnim odborom za zunanje zadeve in potrditev v senatu. Po potrditvi v senatu jo bo predsednik uradno imenoval za veleposlanico, so pojasnili na veleposlaništvu.

Kdo je Robertsova?

Robertsova je  bila rojena v Almatiju v  Kazahstanu, diplomirala pa na Edmund Walsh School of Foreign Service Univerze Georgetown iz mednarodnega prava in mednarodnih organizacij. Govori rusko, kazahstansko in japonsko. Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodje protokola ZDA, piše na spletni strani State Departmenta.

Nazadnje je bila ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian, ki je bila na položaju med letoma 2021 in 2024.

veleposlanica zda

Na CSD več razburjenih in zaskrbljenih zaradi izvršb na socialno pomoč

Bitka za naravni biser: skrb za varnost in grožnje z zaprtjem

indigokid
12. 02. 2026 16.22
med Slovenijo in Kazakstanom sicer res ni neke bistvene razlike.
+1
1 0
geemale
12. 02. 2026 16.22
evo... Biščak, Jančič in ekipa že talajo navodila uredništvu.... pa tut Ivan in Vrtovec sta kupila frišne gate.. zdej pa bo!
0 0
bronco60
12. 02. 2026 16.04
A angleško tud zna??
+2
2 0
zmerni pesimist
12. 02. 2026 15.04
Ne zna pa balkanščine
+1
5 4
komandos
12. 02. 2026 15.25
Golob tudi ne nutrija pa še manj
+0
5 5
bibaleze
