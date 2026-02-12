Trump imenoval kandidatko za veleposlanico ZDA v Sloveniji

Bela hiša je nominacijo Robertsove že poslala v senat. Kandidatka za veleposlanico bo morala zdaj uspešno prestati zaslišanje pred senatnim odborom za zunanje zadeve in potrditev v senatu. Po potrditvi v senatu jo bo predsednik uradno imenoval za veleposlanico, so pojasnili na veleposlaništvu.

Robertsova je bila rojena v Almatiju v Kazahstanu, diplomirala pa na Edmund Walsh School of Foreign Service Univerze Georgetown iz mednarodnega prava in mednarodnih organizacij. Govori rusko, kazahstansko in japonsko. Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodje protokola ZDA, piše na spletni strani State Departmenta.

Nazadnje je bila ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian, ki je bila na položaju med letoma 2021 in 2024.