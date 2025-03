Trump za mesec dni carine zaustavil tudi za Kanado

Trump je povedal, da se je tako odločil iz spoštovanja do mehiške predsednice. "Najin odnos je zelo dober in skupaj trdno delava na stanju na meji, tako v smislu preprečevanja vstopa nezakonitim migrantom v ZDA kot tudi pri preprečevanju vnosa fentanila," je dodal Trump. Sheinbaumova je v četrtek dejala, da zaradi veljavne zaustavitve carin Mehika ne bo udarila s predhodno načrtovanimi povračilnimi ukrepi.

"Po pogovoru z mehiško predsednico Claudio Sheinbaum sem se strinjal, da Mehiki ne bo treba plačati carin za izdelke, ki spadajo pod sporazum USMCA," je Trump zapisal na Truth Social . Dejal je, da bodo carine odložene do 2. aprila. USMCA je sporazum med Združenimi državami, Mehiko in Kanado, ki ga je Trump izpogajal med svojim prvim mandatom in s katerim so te tri severnoameriške države postale območje proste trgovine.

Za izvršni ukrep se je Donald Trump odločil po razpravi, ki jo je imel v četrtek z mehiško predsednico Claudio Sheinbaum , in po pogajanjih med uradniki kanadske in Trumpove administracije, poroča CNN.

Tudi Trudeau je bil sicer javno kritičen do Trumpa, na četrtkovi tiskovni konferenci je dejal, da pričakuje, da bosta Kanada in ZDA v bližnji prihodnosti v trgovinski vojni.

Kanada naslednji teden uvaja 25-odstotno tarifo za izvoz električne energije

Premier Ontaria Doug Ford je v četrtek za CNN povedal, da bo njegova provinca naslednji teden uvedla 25-odstotno tarifo za izvoz električne energije v domove 1,5 milijona Američanov v Minnesoti, Michiganu in New Yorku. "Resnično me moti, da moramo to narediti," je dejal Ford. "Opustimo te tarife. Dajmo se ponovno pogajati o pogodbi USMCA. Ni se spremenila, odkar je bil nazadnje na položaju in takrat je rekel, da je to najboljši dogovor na svetu," je dodal.

Ford je sicer že v ponedeljek "z nasmehom na obrazu" zagrozil, da bo prekinil izvoz energije iz Ontarija v ZDA, če carine ameriškega predsednika na kanadsko blago ostanejo v veljavi.

Kanada bo zdaj do 2. aprila ustavila svoj načrtovani drugi krog carin na več kot 4000 ameriških izdelkov, je v objavi na družbenih medijih dejal kanadski minister za finance Dominic LeBlanc.

LeBlanc je ob začasni ukinitvi carin na blago, skladno z USMCA, zapisal, da Kanada do 2. aprila ne bo nadaljevala z drugim valom carin. "Medtem si še naprej prizadevamo za odpravo vseh carin," je dodal.